Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes

El cantante cruceño Luis Vega se pronunció públicamente luego de que una respuesta dirigida a una usuaria se volviera viral y provocara críticas en plataformas digitales.



La controversia comenzó cuando el artista compartió un video por el Día de los Enamorados en el que sorprendía a su esposa, Natalia Montero, con un detalle especial. Aunque la publicación fue bien recibida por muchos seguidores, un comentario cuestionando su vestimenta desató un intercambio que terminó escalando.

Ante la crítica sobre el pantalón que llevaba puesto, Vega respondió con una frase que varios internautas consideraron ofensiva. El mensaje se difundió rápidamente y generó opiniones divididas: mientras algunos defendieron su reacción como una respuesta impulsiva frente a un ataque, otros señalaron que el tono fue inapropiado.

Horas después, el cantante publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció que su reacción no fue la más adecuada. Admitió que actuó desde la emoción del momento y expresó arrepentimiento por el malestar causado.



El episodio volvió a poner sobre la mesa la conversación sobre la presión que enfrentan las figuras públicas en redes sociales y la importancia de manejar las críticas con mesura en un entorno digital donde cualquier comentario puede viralizarse en cuestión de minutos.