Velan restos de David Santalla en Chuquisaca

Familiares, amigos y seguidores velan los restos del comediante y actor David Santalla, en el salón de los Espejos de la Gobernación de Chuquisaca.

“David es un patrimonio cultural, no sólo de La Paz, sino de Bolivia y él se merece muchos honores”, afirmó su esposa, Sandra Saavedra Urízar, en contacto con los medios de comunicación en el velorio.

Saavedra contó que Santalla tenía el deseo de ser recordado. “Todo el día lo han estado llamando los fans, también le han llamado periodistas, colegas de teatro, no paró de sonar el teléfono y yo le ponía a su oído y él escuchaba todo lo que le han dicho”, dijo.

El comediante falleció este sábado a sus 86 años tras una larga batalla contra el cáncer, que empeoró en este último periodo de tiempo deteriorando su salud.