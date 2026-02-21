El Corso de Corsos se vivirá este sábado por Los Tiempos

El público cochabambino, de Bolivia y el mundo podrá disfrutar este sábado 21 de febrero, desde las 10:00 hasta las 20:00, del Gran Corso de Corsos a través de Los Tiempos en una alianza estratégica con la productora Star Media, especializada en transmisiones de entradas folclóricas en el país.

Además, el espectador también podrá ser parte de esta transmisión de la despedida del Carnaval en Bolivia enviando sus mensajes, fotografías, videos y comentarios. Será una nueva forma de vivir la gran fiesta de los cochabambinos que reúne a las mejores manifestaciones culturales del país.

No se pierda cada detalle del Corso de Corsos y el Carnaval de la Concordia a través de las redes sociales de Los Tiempos que además estarán enlazadas a los medios del Grupo Multimedia La Prensa y El Alteño, en la ciudad de La Paz. También, podrán seguirnos a través de la página web de www.lostiempos.com