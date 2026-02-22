Liberan a detenido por el caso Yuvinka y dice: “quiero es continuar con mi vida”

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 22/02/2026 a las 8h23
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras conocerse que el estudio de ADN determinó que el autor del infanticidio y violación de la niña Yuvinka Segarra fue el tío político, el cuñado de la víctima, quien estuvo aprehendido como sospechoso del crimen, fue liberado ayer y se refirió a la situación que enfrentó tras ser sindicado del hecho. 

“Este mes perdido (fue) perdido para mí, es muy duro, tanto como para mi familia, pero Dios es grande, él ha impuesto su justicia. Estamos aquí para tratar de limpiar mi imagen, mi nombre, y pueda continuar con mi vida. Lo único que quiero es continuar con mi vida sin que la gente me señale”, dijo Alex Mamani con la voz entrecortada y emocionado. 

Ante la posibilidad de que tome medidas señaló que no y dejó el caso en manos de Dios, “él se va a encargar, pondrá las cosas en su lugar. Más yo no puedo hacer nada, solo confiar en su justicia”, afirmó. 

En medio lágrimas, Mamani reiteró que “no tiene nada que ver” con el crimen que acabó con la vida de Yuvinka y por el que estuvo recluido en el penal de Palmasola. El detenido recobró su libertad bajo medidas sustitutivas. 

Este viernes, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que tras conocerse las pericias científicas se determinó que el autor del crimen fue el tío político de la niña. El acusado quedó en calidad de aprehendido y se aguarda su audiencia de medidas cautelares.

De acuerdo con los antecedentes del caso que consternó a Montero, la investigación se activó tras la denuncia de desaparición de la menor el pasado 6 de enero. Tres días después, su cuerpo fue encontrado, y los exámenes forenses confirmaron que Yuvinka sufrió agresión sexual y falleció por asfixia.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026
3
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
4
Los Tiempos y Star Media realizaron una transmisión especial del Corso de Corso
5
El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos

Lo más compartido

1
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
2
El Gran Corso de Corsos de Cochabamba se vivirá este sábado por Los Tiempos
3
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
4
EN VIVO I ¡El Corso de Corsos 2026 se vive a lo grande!
5
El 22 de marzo se elegirán autoridades para 9 departamentos y 335 municipios

Más en Seguridad

22/02/2026
Operativos en Viru Viru lograron el secuestro de 369,2 kilos de marihuana camuflada en equipos electrónicos
El Ministerio de Gobierno informó que los operativos realizados entre el miércoles y viernes pasados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz...
Ver más
21/02/2026
Tras tiroteo incautan 840 kilos de cocaína en Chimoré
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó hoy que un operativo antidroga ejecutado en el municipio de Chimoré, en el trópico,...
Ver más
Las investigaciones por presunto tráfico de drogas en el aeropuerto internacional Viru Viru continúan tras la intervención de varias bodegas de la Aduana Nacional de Bolivia. En la intervención se...
Ver más
20/02/2026
Hallan más droga en Viru Viru y abren una nueva investigación
Tras casi dos meses del crimen, se conocen avances en las investigaciones del infanticidio de Yuvinca Segarra, la niña de ocho años que fue hallada sin vida, el 9 de enero de este año, en un lote...
Ver más
20/02/2026
Esclarecen el caso de la niña Yuvinca, hay un aprehendido
Tras conocerse la orden de aprehensión contra la exministra Nemesia Achacollo por el caso Fondo Indígena, la Fiscalía informó ayer  que se emitió una alerta migratoria para evitar que la sindicada...
Ver más
20/02/2026
Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo
El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, quien se encuentra investigada por presuntos hechos de corrupción.
Ver más
19/02/2026
Fiscalía emite orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana
En Portada
22/02/2026 País
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE...
vista
22/02/2026 País
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán autoridades departamentales, municipales y...
vista
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del Carnaval de todo el país con la presencia...
vista
22/02/2026 País
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
Familiares, amigos y seguidores velan los restos del comediante y actor David Santalla, en el salón de los Espejos de la Gobernación de Chuquisaca.
vista
22/02/2026 Cochabamba
Los Tiempos y Star Media realizaron una transmisión especial del Corso de Corso
El público de Cochabamba, Bolivia y el mundo disfrutó ayer de lo mejor del Corso de Corsos a través de una transmisión especial de Los Tiempos que contó con...
vista
22/02/2026 País
El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos
El presidente Rodrigo Paz decidió implementar cambios en la Vicepresidencia del Estado, mediante decretos supremos. Puso en vigencia tres normativas destinadas...
vista
Actualidad
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del...
Ver más
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
El Ministerio de Gobierno informó que los operativos realizados entre el miércoles y viernes pasados en el Aeropuerto...
Ver más
22/02/2026 Seguridad
Operativos en Viru Viru lograron el secuestro de 369,2 kilos de marihuana camuflada en equipos electrónicos
En la carrera por la Alcaldía de Cochabamba, Giovann Arzabe (Libre) aseguró que su organización ya participó en un...
Ver más
22/02/2026 País
Candidatos apuestan por los debates para contrastar propuestas
El próximo 22 de marzo los bolivianos participarán en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales...
Ver más
22/02/2026 País
El 22 de marzo se elegirán autoridades para 9 departamentos y 335 municipios
Deportes
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Timo Grönlund ocupó el puesto 50 y fue el segundo mejor latinoamericano en la Clásica 50 kilómetros Masculino, prueba...
Ver más
21/02/2026 Multideportivo
Juegos de Invierno: Grönlund se ubica como el segundo mejor latinoamericano en 50 kilómetros
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión
Centenares de girasoles pintados en varias técnicas iluminan con sus colores una de las salas del mARTadero. Es la...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Deybid Brandon expone sus girasoles
Lo s a b o g a d o s Dante Ojopi Alquiza e Iver Fernando Gonzales Casano, ambos jueces en funciones, presentaron en el...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Libro jurídico. Dos jueces presentan su obra sobre medidas cautelares
La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una...
Ver más
22/02/2026 Farándula
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026