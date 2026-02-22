Liberan a detenido por el caso Yuvinka y dice: “quiero es continuar con mi vida”

Tras conocerse que el estudio de ADN determinó que el autor del infanticidio y violación de la niña Yuvinka Segarra fue el tío político, el cuñado de la víctima, quien estuvo aprehendido como sospechoso del crimen, fue liberado ayer y se refirió a la situación que enfrentó tras ser sindicado del hecho.



“Este mes perdido (fue) perdido para mí, es muy duro, tanto como para mi familia, pero Dios es grande, él ha impuesto su justicia. Estamos aquí para tratar de limpiar mi imagen, mi nombre, y pueda continuar con mi vida. Lo único que quiero es continuar con mi vida sin que la gente me señale”, dijo Alex Mamani con la voz entrecortada y emocionado.



Ante la posibilidad de que tome medidas señaló que no y dejó el caso en manos de Dios, “él se va a encargar, pondrá las cosas en su lugar. Más yo no puedo hacer nada, solo confiar en su justicia”, afirmó.



En medio lágrimas, Mamani reiteró que “no tiene nada que ver” con el crimen que acabó con la vida de Yuvinka y por el que estuvo recluido en el penal de Palmasola. El detenido recobró su libertad bajo medidas sustitutivas.



Este viernes, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que tras conocerse las pericias científicas se determinó que el autor del crimen fue el tío político de la niña. El acusado quedó en calidad de aprehendido y se aguarda su audiencia de medidas cautelares.



De acuerdo con los antecedentes del caso que consternó a Montero, la investigación se activó tras la denuncia de desaparición de la menor el pasado 6 de enero. Tres días después, su cuerpo fue encontrado, y los exámenes forenses confirmaron que Yuvinka sufrió agresión sexual y falleció por asfixia.