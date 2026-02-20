Esclarecen el caso de la niña Yuvinca, hay un aprehendido

Tras casi dos meses del crimen, se conocen avances en las investigaciones del infanticidio de Yuvinca Segarra, la niña de ocho años que fue hallada sin vida, el 9 de enero de este año, en un lote baldío a 500 metros de su domicilio, ubicado en el municipio de La Guardia, Santa Cruz.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, confirmó que tras conocerse pericias científicas se determinó que el autor del crimen, que consternó al país, es el tío de la niña y que quedó en calidad de aprehendido, según Unitel.

“De las muestras de referencia, se ha obtenido un perfil de genético idéntico perteneciente a un individuo de sexo masculino idéntico al perfil genético obtenido en la evidencia del papel higiénico encontrado en la escena del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos identificado al tío político como el autor irresponsable de este hecho lamentable de infanticidio, como así también violación infante, niño, niña y adolescente”, señaló Zeballos en conferencia de prensa.

Zeballos explicó que se hizo una comparación de ADN entre cinco posibles sospechosos del crimen tras la recolección de un papel higiénico que se encontraba en el lugar de los hechos, según Unitel.

En tanto, fuentes policiales informaron a UNITEL que se trata del exesposo de la hermana de la mamá de la menor. Según la información, el hombre fue aprehendido tras que se confirmara que el líquido seminal hallado en la víctima coincidiera con la muestra tomada de las prendas de su tío.

Se conoce que el sujeto hizo uso de su derecho al silencio y las autoridades sostienen que es el principal autor del crimen.

En enero, quedó aprehendido el cuñado de la menor de edad por presuntamente estar involucrado en el infanticidio y violación de Yuvinca, quien fue vista con vida por última vez el 6 de enero. Tres días después se halló su cuerpo en estado descomposición.

En el caso de Yuvinca, según el informe forense previo, se conoció que la niña fue abusada sexualmente, golpeada y asfixiada con un cinturón, por lo que se aguardaban nuevos estudios que dieron más pistas y evidencia de lo ocurrido.