Hallan más droga en Viru Viru y abren una nueva investigación

Las investigaciones por presunto tráfico de drogas en el aeropuerto internacional Viru Viru continúan tras la intervención de varias bodegas de la Aduana Nacional de Bolivia. En la intervención se detectaron cajas y cilindros manipulados, además del hallazgo de 12 kilogramos de sustancia controlada, informó este viernes el fiscal Julio César Porras.

De acuerdo con la autoridad del Ministerio Público, el allanamiento a las bodegas se inició a raíz de la incautación de 356 kilogramos de droga líquida que llegaron como encomienda aérea desde Miami (Estados Unidos) a 'Viru Viru' (Santa Cruz). Sin embargo, se abrió un nuevo proceso penal tras encontrar droga nuevamente.

Durante la inspección de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), dirigidos por 14 fiscales, se procedió a escanear la carga almacenada, detectándose inicialmente dos cajas sospechosas, que activaron la alerta de los canes antidroga de la Policía.