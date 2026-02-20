Hallan más droga en Viru Viru y abren una nueva investigación

Seguridad
EL DEBER
Publicado el 20/02/2026 a las 22h35
ESCUCHA LA NOTICIA

 

Las investigaciones por presunto tráfico de drogas en el aeropuerto internacional Viru Viru continúan tras la intervención de varias bodegas de la Aduana Nacional de Bolivia. En la intervención se detectaron cajas y cilindros manipulados, además del hallazgo de 12 kilogramos de sustancia controlada, informó este viernes el fiscal Julio César Porras.

De acuerdo con la autoridad del Ministerio Público, el allanamiento a las bodegas se inició a raíz de la incautación de 356 kilogramos de droga líquida que llegaron como encomienda aérea desde Miami (Estados Unidos) a 'Viru Viru' (Santa Cruz). Sin embargo, se abrió un nuevo proceso penal tras encontrar droga nuevamente. 

Durante la inspección de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), dirigidos por 14 fiscales, se procedió a escanear la carga almacenada, detectándose inicialmente dos cajas sospechosas, que activaron la alerta de los canes antidroga de la Policía.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
2
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
3
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
4
"Almacenaje están en niveles máximos", dice YPFB ante filas de cisternas en la refinería de Santa Cruz
5
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno

Más en Seguridad

20/02/2026
Esclarecen el caso de la niña Yuvinca, hay un aprehendido
Tras casi dos meses del crimen, se conocen avances en las investigaciones del infanticidio de Yuvinca Segarra, la niña de ocho años que fue hallada sin vida,...
Ver más
20/02/2026
Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo
Tras conocerse la orden de aprehensión contra la exministra Nemesia Achacollo por el caso Fondo Indígena, la Fiscalía informó ayer  que se emitió una alerta...
Ver más
El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, quien se encuentra investigada por presuntos hechos de corrupción.
Ver más
19/02/2026
Fiscalía emite orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana
La Comisión de Fiscales de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios emitió hoy jueves 19 de febrero la orden de...
Ver más
19/02/2026
Emiten orden de aprehensión contra Nemecia Achacollo
La Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el secuestro y tortura sufridos por un periodista en El Alto el 12 de febrero, calificando el ataque como una “violación grave al ejercicio del...
Ver más
16/02/2026
Defensoría: Secuestro y tortura de periodista es una violación grave al ejercicio de la profesión
Un hombre de 47 años perdió la vida en La Paz después de recibir al menos diez puñaladas en el pecho, presuntamente a manos de su hijastro de 27 años, quien fue aprehendido por la Fuerza Especial de...
Ver más
15/02/2026
Un hombre muere tras recibir 10 puñaladas en La Paz; su hijastro es el principal sospechoso
En Portada
20/02/2026 Cochabamba
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se convierta en el escenario del Carnaval...
vista
20/02/2026 Seguridad
Esclarecen el caso de la niña Yuvinca, hay un aprehendido
Tras casi dos meses del crimen, se conocen avances en las investigaciones del infanticidio de Yuvinca Segarra, la niña de ocho años que fue hallada sin vida,...
vista
20/02/2026 Mundo
Trump condena fallo judicial y anuncia arancel global de 10%
El presidente de EE.UU., Donald Trump, condenó duramente este viernes (20.02.2026) el fallo "terrible" del Supremo que invalida los aranceles "recíprocos" y de...
vista
20/02/2026 Economía
Huevos verdes y azules, con mayor proteína, se comercializan en La Paz con apoyo de la UMSA
Huevos verdes, azules y rosados, además de los tradicionales blancos y marrones, ya se comercializan en la ciudad de La Paz como parte de un emprendimiento...
vista
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
vista
20/02/2026 Seguridad
Hallan más droga en Viru Viru y abren una nueva investigación
Las investigaciones por presunto tráfico de drogas en el aeropuerto internacional Viru Viru continúan tras la intervención de varias bodegas de la Aduana...
vista
Actualidad
La Alcaldía de Cochabamba alcanzó en la gestión 2025 una ejecución presupuestaria superior al 91%, consolidando uno de...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
La Alcaldía de Cochabamba alcanzó una ejecución presupuestaria del 91% en 2025
Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
Huevos verdes, azules y rosados, además de los tradicionales blancos y marrones, ya se comercializan en la ciudad de La...
Ver más
20/02/2026 Economía
Huevos verdes y azules, con mayor proteína, se comercializan en La Paz con apoyo de la UMSA
El presidente de EE.UU., Donald Trump, condenó duramente este viernes (20.02.2026) el fallo "terrible" del Supremo que...
Ver más
20/02/2026 Mundo
Trump condena fallo judicial y anuncia arancel global de 10%
Deportes
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025...
Ver más
20/02/2026 Cultura
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión