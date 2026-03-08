Bolívar y Always Ready definen al campeón de la Copa de Verano en el estadio Hernando Siles

Bolívar y Always Ready disputarán esta tarde el campeonato de la Copa de Verano, a partir de las 16:00 en el estadio Hernando Siles, en medio de un ambiente caldeado y con acusaciones de ambos equipos.

El partido del jueves, en Villa Ingenio, favorable a Always Ready por 3-2, generó polémica por las decisiones arbitrales de Jordy Alemán, quien expulsó a Leonel Justiniano y dejó a Bolívar con diez jugadores cuando ganaba 2-1. Luego se anotó el empate y el triunfo del “millonario”. Y, al final del partido hubo bochorno porque se produjo una agresión en el campo de juego de ambos equipos.

Se vio al dirigente Óscar Barrenechea en medio de los empujones y a José Sagredo iracundo, al igual que Robson Tomé, mientras Luis Caicedo apaciguaba los ánimos.

Luego, ambos clubes emitieron sendos comunicados públicos. Bolívar hizo una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la FBF. “Nuestra delegación fue víctima de agresiones y provocaciones inadmisibles en el deporte”, escribió el club celeste que acusó al dirigente Pablo Almanza de agredir a Brian Oyola, a Óscar Barrenechea de hacer lo mismo con Ervin Vaca y al cantante “Bony Lovy” de provocar a sus jugadores.

Mientras, Always Ready hizo conocer que Oyola escupió al dirigente Pablo Almanza, mientras en torno a “la agresión a Ervin Vaca”, el dirigente Óscar Barrenechea no agredió a ningún jugador, y que sólo empujó a la altura del pecho a Sagredo, quien como respuesta agredió con un golpe a la espalda al dirigente; en cuanto a “Bony Lovy” mencionaron que es parte del departamento de marketing de Always Ready.

Asimismo, la entidad albirroja, hizo conocer que se iniciará procesos legales y deportivos en contra de Marcelo Claure, quien “de forma recurrente se aprovecha de la impunidad a la distancia para exponer su total desprecio hacia Always Ready y el fútbol boliviano cuando el resultado no le es favorable”.

Ambos equipos cerraron sus entrenamientos ayer, Bolívar no contará con Leonel Justiniano, expulsado, y ayer, dos de sus jugadores, Robson Tomé y Xabier Arreaga pidieron públicamente a los árbitros actuar con justicia hoy y que el fútbol sea el beneficiado, que se juegue sin agresiones.

Por su parte, Always Ready tiene equipo completo, y el DT Julio César Baldivieso dijo que su plantel saldrá a ganar como en cualquier cancha del país, además tiene los argumentos futbolísticos para volver a festejar, esta vez en el estadio Hernado Siles.