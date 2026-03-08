Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17

Fútbol
Los Tiempos Digital
08/03/2026
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub-17.

La Gran Final se llevó a cabo en el campo deportivo de la Asociación de Fútbol de La Paz, en Calacoto. Felicitamos a las dos selecciones por su participación y espíritu deportivo a lo largo de la competencia.

