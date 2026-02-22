Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates

Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de organizar 19 debates a nivel nacional —nueve para gobernaciones, nueve para alcaldías de capitales y uno para El Alto— ha generado expectativa entre los candidatos cochabambinos, que ya empiezan a marcar posición.



El presidente del TSE, Gustavo Ávila, aseguró que los debates están garantizados, aunque todavía no se definieron fechas. Explicó que se realizarán entre 10 y 15 días antes de la jornada electoral del 22 de marzo y que el Órgano Electoral emitirá lineamientos específicos para su desarrollo.



Además, dejó en claro que mientras los foros organizados por universidades, sectores sociales o instituciones privadas son de asistencia voluntaria , existe un compromiso de obligatoriedad respecto a los debates que convoque el propio Tribunal Supremo Electoral.



En Cochabamba, los candidatos tanto a la Gobernación como a la Alcaldía han expresado su disposición a participar. Juan Flores, candidato a gobernador por Libre, sostuvo que ha sido uno de los impulsores de estos espacios.



“Uno de los que ha luchado para que haya debates en todas las instancias, porque se trata de los dineros del pueblo”, afirmó, al señalar que está abierto a debatir porque considera que es “por el bien del pueblo