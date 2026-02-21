Cochabamba desborda tradición y alegría en el Corso de Corsos 2026

Cochabamba amaneció este sábado con música en cada esquina y una marea de colores que tomó las calles a partir de las 08.00. El esperado Corso de Corsos 2026 abrió su recorrido con el ingreso oficial de la comitiva municipal y confirmó, una vez más, que es una de las entradas más imponentes del país.

Más de 144 agrupaciones, entre fraternidades, comparsas y unidades militares, desfilan en tres grandes bloques que convierten la jornada en una verdadera maratón cultural.

En el palco oficial se encuentran autoridades municipales, entre ellas el alcalde Manfred Reyes Villa, quien destacó la magnitud del evento.

“Queremos hacer una buena presentación de Cochabamba para recibir a las fraternidades que vienen de todo el país”, afirmó a la prensa.