Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno

Luego de mes y medio sin tener apariciones públicas, el expresidente Evo Morales reapareció ayer en un acto electoral en el trópico de Cochabamba, donde reveló que se ha salvado de la chikunguña gracias a una junta médica del sector privado.

“Evidentemente tuve problemas de salud. A cuidarse de esa enfermedad llamada chikunguña. Gravísimo. Me ha sorprendido, pero al margen de eso, gracias, hermanas y hermanos, a una junta médica del sector privado. No quiero comentar por ahora del sector público, me abstengo”, manifestó Morales en su discurso, según reporte de Erbol.

“Acá estamos con vida. Ahora, hermanos y hermanos, viviremos y venceremos, viviremos y volveremos para defender la patria. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan, el pueblo está unido”, sostuvo.

En su discurso, Morales criticó la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz y presentó a candidatos de su organización Evo Pueblo para las elecciones subnacionales.

Dijo que Rodrigo Paz llegó a la presidencia por un “accidente político”. Señaló que el Gobierno se dice de la meritocracia, pero no conoce de la pobreza de la población.

“Cada día que habla escucho, miente que miente, es un gobierno de la mentirocracia”, señaló.

También planteó aprovechar las elecciones subnacionales para relanzar un instrumento político, debido a las experiencias recientes que han tenido de “proscripción” de los partidos que pactaron dar su sigla a Evo Pueblo.

Morales vestía una polera blanca, un jean y ojotas, y estaba visiblemente demacrado, según descripción de Visión 360.

“El gobierno está destrozando a Bolivia; por eso, compañeros, más unidad”, dijo y mencionó que el gobierno de Paz prometió gasolina y no endeudamiento, pero hay -dijo- escasez y combustible de mala calidad y alto endeudamiento interno y externo.

“Dijo: ‘No me voy a prestar plata del Fondo Monetario Internacional’. Y ahora está negociando 3.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué condicionan? Devaluación de la moneda, primero; segundo, ajuste estructural; privatizar todo lo que está pasando en Argentina (con el presidente Javier Milei)”, insistió.

“No hay por qué, compañeras y compañeros, arrepentirnos ni asustarnos, ¿no? Claro, nos quieren meter miedo con todo lo que está haciendo el gobierno. Su modelo no tiene mucho futuro.