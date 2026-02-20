Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel

El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión. Las normas abordan áreas estratégicas como: la organización de las Elecciones Subnacionales 2026, el abastecimiento alimentario, la importación de soya con arancel cero, el suministro de combustible y energías renovables.

Con el Decreto Supremo 5546, el Órgano Electoral Plurinacional podrá incrementar su presupuesto para contratar consultorías destinadas a la organización de las Elecciones Subnacionales 2026. La norma permite ampliar la subpartida 25210 “Consultorías por Producto” en Bs 2.050.000 y la 25220 “Consultores Individuales de Línea” en Bs 23.943.132,23, sumando Bs 25,9 millones.

Soya

En el ámbito productivo, el Decreto N° 5547 fija en 0% el Gravamen Arancelario para la importación de grano de soya (subpartida 1201.90.00.00) hasta el 31 de diciembre de 2026 para garantizar el abastecimiento interno y la estabilidad del sector agropecuario.

De acuerdo con Visión 360, la norma llama la atención porque Bolivia es un productor y exportador de soya. Abastece su mercado interno y los excedentes son exportados a mercados andinos de Colombia, Perú y Ecuador.

Según datos oficiales de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la soya incrementó su producción en un 63%, pasando de 2,02 millones a 3,29 millones de toneladas en 2025.