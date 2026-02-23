La ASFI presenta lineamientos para Estrategia Nacional de Inclusión Financiera

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) presentó el viernes recién pasado, en La Paz, los lineamientos que servirán como base para la elaboración de la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

Esta iniciativa busca modernizar el sistema financiero de Bolivia para hacerlo más equitativo, seguro y adaptado a las necesidades de todos los sectores de la población.

El documento es el resultado de un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El proceso cuenta con el respaldo técnico especializado de ONU Mujeres y de la Sparkassenstiftung Alemana.

“Ahora todos tenemos muy claro el qué, es decir, cuál es el problema. Estos lineamientos para la Estrategia de Inclusión Financiera nos indican el cómo y por dónde debemos ir para mejorar la situación”, explicó Mario Requena, director general ejecutivo de ASFI, durante el acto de presentación.

Pilares de la transformación

La ENIF prioriza la transformación digital como herramienta para eliminar barreras geográficas, impulsando pagos mediante código QR y billeteras móviles seguras para jóvenes, emprendedoras y productores rurales.

Este enfoque se complementa con el pilar de educación financiera y protección del consumidor, orientado a dotar a la población de capacidades para un manejo responsable del dinero y el fomento del ahorro preventivo.

La incorporación de la inteligencia de género prevé eliminar desigualdades históricas, reconociendo el valor del trabajo de cuidado. Mediante este enfoque se busca empoderar a las mujeres mediante productos crediticios y de ahorro adecuados a sus ciclos de vida.

Asimismo, los lineamientos establecen la expansión de servicios a los 336 municipios del país, mediante canales físicos y digitales adaptados a las diversas culturas e idiomas de Bolivia.

Al respecto, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Gustavo Blacutt, aseguró que estas iniciativas requieren también de ajustes normativos.

“Tenemos un sistema financiero que ha sobrevivido a unas condiciones de presión del Estado, ahora debemos garantizar que haya libertad de empresa con seguridad jurídica para que lleguen las inversiones extranjeras y nacionales para el desarrollo no solo del sistema financiero, sino a todo el país”, sostuvo.

Hoja de ruta y supervisión

De acuerdo con la directora de Defensoría al Consumidor Financiero de la ASFI, Carolina Martínez, el proceso de construcción de la ENIF continuará en cinco etapas técnicas.

Entre marzo y junio se instalarán mesas de trabajo con grupos priorizados y se realizará una encuesta nacional de capacidades financieras.

Posteriormente, se consolidará el documento final para su aprobación mediante un decreto supremo, para iniciar con la socialización ante la sociedad civil.

El rol de la ASFI será determinante en el cumplimiento de estas metas. Como ente regulador, realizará un seguimiento estricto para que las entidades financieras adecuen sus servicios y mantendrá un estado de alerta permanente sobre la ciberseguridad y la protección de los derechos de los consumidores de servicios financieros, para garantizar que esta evolución garantice un sistema sólido, transparente y al servicio del bienestar de la población boliviana.