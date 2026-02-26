Argentina y Uruguay ratifican el acuerdo Mercosur-UE

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 26/02/2026 a las 21h12
Argentina y Uruguay se convirtieron este jueves en los primeros países en ratificar el largamente debatido y postergado acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), al completar el trámite legislativo con la aprobación parlamentaria.

El convenio crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre los 27 Estados del bloque europeo y los miembros fundadores del grupo americano, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

La aprobación del acuerdo marca "un hito en la política de inserción internacional de Argentina", celebró el gobierno de Javier Milei en un comunicado. También destacó que el pacto generará un "impacto significativo" para Argentina, que "reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras".

El tratado eliminará aranceles a más de 90% del comercio entre los dos bloques, que reúnen 30% del producto interno bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

 

Uruguay, el primero

Uruguay se convierte en el primer país en ratificar acuerdo Mercosur-UE tras voto en el Congreso

Este mismo jueves, Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad.

"Es algo histórico" y "una señal" para Europa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Mario Lubetkin, tras presenciar la votación en el Congreso este jueves. "Sin duda, no será sencillo" ponerlo en marcha, advirtió.

Brasil y Paraguay ya comenzaron los procedimientos institucionales para que sus respectivos parlamentos ratifiquen el acuerdo en los próximos días.

Por su parte, el Parlamento Europeo congeló su ratificación por tiempo indefinido el 21 de enero, cuando los eurodiputados enviaron el caso al Tribunal de Justicia de la UE para verificar su legalidad.

El tratamiento del acuerdo en el Parlamento Europeo encontró duras resistencias y fuertes protestas del sector agropecuario, que teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel y soja desde Suramérica, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

