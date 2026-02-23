YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de almacenaje ubicados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El diésel y la gasolina de importación se descargan en las plantas ALCASA, DISCAR y YPFB Logística S.A.
“Las cisternas siguen programándose, debido a que no podemos bajar los días de autonomía para el abastecimiento del país. Estamos descargando 100 cisternas, viendo otras plantas y preparando otros tanques de almacenamiento”, indicó el gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto.
Entre el 20 y el 23 de febrero de este año, en total se descargaron gasolina y diésel de más de 300 camiones cisternas en las plantas de almacenaje mencionadas.
La estatal petrolera realiza adecuaciones logísticas operativas que incluye la habilitación de tanques adicionales y mayores controles de calidad.