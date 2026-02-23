YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación

Publicado el 23/02/2026 a las 17h09
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de almacenaje ubicados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El diésel y la gasolina de importación se descargan en las plantas ALCASA, DISCAR y YPFB Logística S.A.

“Las cisternas siguen programándose, debido a que no podemos bajar los días de autonomía para el abastecimiento del país. Estamos descargando 100 cisternas, viendo otras plantas y preparando otros tanques de almacenamiento”, indicó el gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto.   

Entre el 20 y el 23 de febrero de este año, en total se descargaron gasolina y diésel de más de 300 camiones cisternas en las plantas de almacenaje mencionadas.

La estatal petrolera realiza adecuaciones logísticas operativas que incluye la habilitación de tanques adicionales y mayores controles de calidad.

 

