Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 20/02/2026 a las 8h21
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red Unitel.

Se trata de la primera encuesta de intención de voto rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo. El estudio fue realizado por la empresa Ipsos Ciesmori

Reyes Villa, de  APB Súmate, obtuvo el  46.1% de la intención de voto. En segundo lugar aparece la exconcejal  Molina, candidata de Unidos con 5% de votos. 

En tercer lugar, se ubica el empresario Javier Bellott, candidato de Soluciones con Todos, con el 4% de la intención de voto.  El estudio señala que José Carlos Sanchez Verazaín de NGP tiene el 3.2% de intención voto; le sigue Carlos Zavaleta de (A-UPP) con 2.7%. Posteriormente, se ubica Giovann Arzabe, candidato de Libre, con 2.6% de intención de voto. El candidato de Patria-Unidos, Ramón Daza, tiene el 1.7%. 

En tanto, los candidatos Cristian Tastaca del PDC y Jhon Mendoza de FRI tienen 0.9% de intención de voto. Finalmente, Ronald Unzuelta, candidato de MTS, figura con 0.7%. 

Santa Cruz

De 14 candidatos que van por la Alcaldía de Santa Cruz, el candidato de la agrupación VOS, Carlos Manuel más conocido como ‘Mamen’ Saavedra, encabeza la intención de voto con el 66.3%.

Detrás se ubican José Gary Añez (Primero Santa Cruz) con 7.5%; Angélica Sosa (Santa Cruz para Todos) con 5%; y Alfredo Solares (Alianza Patria) con 3.1%.

La Paz 

En el caso de los aspirantes a la Alcaldía de La Paz, el candidato de Innovación Humana (IH), César Dockweiler, se ubica en primer lugar con 21.6%, seguido por Waldo Albarracín, de Venceremos, con 11.9%. En tercer lugar se encuentra Óscar Sogliano, de APB – Súmate, con 11.7%.

El Alto

En la ciudad de El Alto ninguno de los candidatos alcanza un porcentaje superior al 7%, mientras que las cifras más altas se las llevan los votos nulo, blanco o indeciso. Los candidatos a la Alcaldía de El Alto que tienen un porcentaje superior a los 5% son tres: Eliser Roca (UPC) con 6.7%, seguido de David Vargas (MTS) con un 5.8% y Tahuichi Tahuichi Quispe (Jallalla LP) registra un 5.1% .

