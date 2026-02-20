Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo

La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025-2026 (The World’s 100 Best Coffee Shops 2025-2026), donde ocupa el puesto 33, destacó ayer la viceministra de Gastronomía, Sumaya Prado.

La autoridad gubernamental calificó la distinción como un reconocimiento al talento y profesionalismo de los emprendedores bolivianos.

“Es un orgullo para nuestro país contar con espacios de este nivel, que representan la calidad de los productos bolivianos y la capacidad de nuestros profesionales para destacarse en el ámbito gastronómico internacional”, afirmó.

CALIFICACIÓN

El ranking de las 100 mejores cafeterías del mundo combina la votación del público con la evaluación de un jurado internacional integrado por expertos, baristas y profesionales del sector.

Más de 15.000 cafeterías fueron consideradas antes de definir a las 100 seleccionadas, evaluadas según criterios como calidad del café, técnica de preparación, innovación, experiencia del cliente, ambiente y consistencia. La inclusión de Typica consolida a Bolivia en el escenario global del café de especialidad.

Typica Café, fundada en 2015 por Fabio Arandia, Miguel Cordero, Norma Chávez y Marcelo Sierra, cuenta actualmente con 12 sucursales en Bolivia y dos modelos de marca internacional, en Brasil y Paraguay.

Su oferta se centra en cafés de especialidad, principalmente de la variedad Geisha, y en la formación de baristas que posteriormente desarrollan sus propios emprendimientos.

La viceministra Prado resaltó que este logro refleja el crecimiento de la industria cafetera boliviana. “Bolivia demuestra que puede competir en estándares internacionales, no solo por la calidad del café, sino también por la profesionalización de quienes trabajan en este sector”, señaló.

En 2025, Bolivia exportó más de 650.000 kilos de café, generando ingresos superiores a cinco millones de dólares hacia mercados como Estados Unidos, Bélgica y Francia. Microlotes de altura provenientes de los Yungas y Caranavi fortalecen la visibilidad internacional de la producción nacional, consolidando la presencia del país en el escenario global del café de especialidad.