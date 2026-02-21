Fallece el actor y comediante boliviano David Santalla
El director del Instituto chuquisaqueño de Oncología, Jorge Tango, informó este sábado que el comediante David Santalla falleció la tarde de este sábado 21 de febrero, como consecuencia de un cáncer que lo tuvo internado en el mencionado centro médico de Sucre, según un reporte de Red Uno.
"Ha fallecido el paciente David Santalla", dijo el médico Tango la tarde de este sábado.}
La mañana de este sábado circularon versiones sobre su falllecimiento, pero esto ocurrió la tarde de este sábado.
David Santalla nació en el 16 de agosto de 1939 en la ciudad de La Paz. Es hijo del general de aviación Alfredo Santalla Estrella, quien fue el único militar boliviano que alcanzó a participar en la Primera Guerra Mundial y uno de los grandes héroes militares durante la guerra del Chaco.