Candidatos apuestan por los debates para contrastar propuestas

En la carrera por la Alcaldía de Cochabamba, Giovann Arzabe (Libre) aseguró que su organización ya participó en un primer debate promovido por el control social y que continuará asistiendo a otras convocatorias. “Nosotros hemos asistido ya al primer debate que se realizó con control social; de igual forma ya hemos garantizado nuestra presencia en el debate que están organizando los parlamentarios y seguramente vamos a estar en el debate que nos vaya a convocar el TED”, señaló.



No obstante, planteó que estos espacios deben centrarse en propuestas. “La condición que pondríamos es que realmente sea un debate de ideas, proyectos y no de recriminarse entre uno y otro candidato, que es lo que hemos podido apreciar en el anterior debate al que asistimos”, manifestó.



Por su parte, la candidata a la Gobernación por Alianza Unidos, Esther Soria, afirmó que participará en todos los debates a los que sea convocada. “Vamos a asistir a todos los debates, a todos los foros que nos inviten; no solamente al debate del Tribunal Electoral que está organizando, también a algunos debates que están haciendo los sectores sociales, como la ICAM, y también algunas universidades u otras instituciones”, indicó.



Añadió que estos encuentros deben servir para presentar propuestas y evitar la confrontación. “Es importante hacer conocer ahí un debate sano, sin violencia digital, sin violencia hacia la mujer, haciendo conocer nuestras propuestas para el departamento de Cochabamba. Nosotros vamos a participar y yo personalmente como candidata voy a participar del debate”, sostuvo.

Organizados por el TSE



Aunque aún no se conocen las fechas específicas para el debate departamental y municipal en Cochabamba, el escenario ya está planteado. Con cientos de candidaturas registradas a nivel nacional y una campaña que entra en su fase decisiva, los debates organizados por el Órgano Electoral y por distintas instituciones se perfilan como espacios clave para que la ciudadanía contraste propuestas y defina su voto en el departamento.

Otros debates



No es la primera vez que se programan debates para las elecciones subnacionales en Cochabamba. La referencia más cercana son los foros organizados por el TSE en la subnacionales de 2021.



Ese año el Órgano Electoral organizó debates entre candidatos a gobernador del departamento de Cochabamba y a la alcaldía de esta ciudad. Estos encuentros se realizaron con el fin de que la ciudadanía conozca propuestas, programas de gobierno y planes de gestión antes de acudir a la mesa de votación.



Este formato, aunque limitado en espacio y tiempo, marcó un precedente importante: por primera vez en muchos años, los procesos subnacionales incluyeron, de manera organizada, debates formulados específicamente para que la ciudadanía contrastara las propuestas de los candidatos locales, impulsando un nivel de análisis programático a diferencia de las tradicionales campañas centradas en actos de propaganda y presencia mediática.

Los debates se difundieron por TV y participaron varias fuerzas políticas. En el debate por la Gobernación de Cochabamba (26 de febrero de 2021), participaron Humberto Sánchez, del Movimiento al Socialismo (MAS); Henry Paredes, de Súmate), Juan Flores, Unidos por Cochabamba (UPC) y José Luis Flores, Comunidad Ciudadana (CC).

En 2021



En el debate por la Alcaldía de Cochabamba, el 1 de marzo de 2021, participaron Nelson Cox (MAS), Sergio Rodríguez (Movimiento Tercer Sistema (MTS y Roberto Perrogón de Unidad Cívica Solidaridad (UCS).



Estos candidatos debatieron aspectos que iban desde economía y empleo hasta servicios públicos y transporte, aunque el candidato con mayor intención de voto de inicio de campaña, Manfred Reyes Villa (Súmate), no asistió al debate, según la cobertura periodística.



También se reportó la ausencia de Jhonny Antezana, candidato por Comunidad Ciudadana (CC) en ese ejercicio específico.