Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes

Cultura
Redacción Central
Publicado el 15/02/2026 a las 11h01
ESCUCHA LA NOTICIA

Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes desde el inicio de febrero y hasta este sábado, salvo una posible prolongación del plazo.

La convocatoria del Coro Municipal para nuevos integrantes está dirigida “a todos los ciudadanos amantes de música, a partir de 15 años de edad hasta adultos mayores; la del Coro de Niños es para los niños de 8 años a 14 años de edad”, señala una nota de prensa enviada a Los Tiempos por la dirección de esos cuerpos de cantores.

“Lo característico de estos coros municipales es la orientación con las materias de Lectura Musical, Solfeo, Vocalización y Práctica Coral, para que todos los componentes puedan iniciar su participación coral sin requerir estudios musicales previos

UNA VEZ AL AÑO 

Es importante tomar en cuenta que la aceptación de nuevos componentes de estos coros municipales se realiza solamente una vez por año, en las primeras tres semanas de febrero, del 1 al 21 de febrero de cada año, mediante los correos electrónicos: coromunicipalcbba@gmail.com, y corodeninosmunicipalcbba@gmail.com

Los interesados podrán solicitar la Convocatoria 2026 esos correos electrónicos para obtener mayor información, añade la nota mencionada.

NIVELES 

Los nuevos componentes de ambos coros serán clasificados de acuerdo con los siguientes criterios: 

Grupo A: Integrantes Avanzados con la capacidad necesaria de lectura musical y solfeo, quienes iniciarán directamente la práctica coral con el repertorio de nivel avanzado.

Los postulantes a formar parte del Grupo-A, deberán aprobar el examen de Solfeo, en Do-Mayor, 4/4, 8 compases.

Los ejercicios necesarios para esa prueba serán proporcionados en la reunión inicial de orientación programada para el 27 de febrero).

El examen se realizará el luunes 2 de marzo, a las 18:55.

Grupo B: Los Integrantes sin estudios musicales previos o los que hayan participado en coros sin lectura musical, iniciarán con las clases de lectura musical, rítmica, solfeo y vocalización, para luego iniciar la práctica coral de repertorio.

TIEMPO Y DEDICACIÓN

No es necesario tener estudios musicales previos. Para guiar a los componentes iniciantes, el Coro Municipal realiza las Clases de Preparación Coral con cinco materias. 

Lo que si es necesario es la disponibilidad de tiempo y la dedicación para cumplir con los ensayos (regulares y adicionales) y las presentaciones, en ambos casos con rigurosa puntualidad.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
2
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
3
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
4
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro
5
La casa de Neruda en Isla Negra, un museo vivo

Lo más compartido

1
Comunicado Maxan Fanexa
2
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
3
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
4
Oruro vibra con folklore y música en la Entrada en devoción a la Virgen del Socavón
5
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro

Más en Cultura

15/02/2026
Cierto, es tinta indeleble
Al recopilar más de un centenar de artículos y recuerdos de 35 años de ejercicio profesional, Raúl Peñaranda nos permite dar un sustancioso repaso a su carrera...
Ver más
15/02/2026
La casa de Neruda en Isla Negra, un museo vivo
Cuando uno recorre la costa chilena hacia el sur, cualquier persona mínimamente interesada en la cultura y la literatura debería visitar la casa del poeta...
Ver más
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a los símbolos. Alfredo Bryce Echenique nace en Lima el 19 de febrero de 1939;...
Ver más
13/02/2026
Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero
El Festival de Cine de Málaga, uno de los principales espacios del cine en español, acogerá el estreno mundial de Cuerpo criminal, el primer trabajo en el género documental del director nacional...
Ver más
13/02/2026
Cine. Boulocq estrena su primer documental en Málaga
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas Rivera que aborda el mundo incaico desde los lenguajes del arte contemporáneo y...
Ver más
11/02/2026
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios Platino 2026.
Ver más
10/02/2026
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
En Portada
15/02/2026 Seguridad
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
Mediante un comunicado oficial difundido la tarde de este domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, expresó su profunda preocupación y...
vista
15/02/2026 País
Subnacionales: Más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar el 22 de marzo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanos habilitados para participar en las elecciones...
vista
15/02/2026 País
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunciaron un intento de asesinato contra...
vista
15/02/2026 País
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro
Más de 200 años de historia documentada tiene la Entrada del Carnaval de Oruro. Es resultado del sincretismo entre rituales ancestrales andinos y la fe...
vista
15/02/2026 País
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y el viernes recién pasado se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, en la calificación del banco...
vista
15/02/2026 Música
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
El cantante boliviano Leo Rosas falleció, según confirmaron este domingo fuentes allegadas a su familia.
vista
Actualidad
Mediante un comunicado oficial difundido la tarde de este domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta...
Ver más
15/02/2026 Seguridad
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia...
Ver más
15/02/2026 País
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, viajará la próxima semana para participar en la Cumbre de Impacto de...
Ver más
15/02/2026 País
Lara viajará a la India para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanos habilitados para...
Ver más
15/02/2026 País
Subnacionales: Más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar el 22 de marzo
Deportes
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Doble Click
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas...
Ver más
15/02/2026 Música
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana
Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes
Al recopilar más de un centenar de artículos y recuerdos de 35 años de ejercicio profesional, Raúl Peñaranda nos...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Cierto, es tinta indeleble
Cuando uno recorre la costa chilena hacia el sur, cualquier persona mínimamente interesada en la cultura y la...
Ver más
15/02/2026 Cultura
La casa de Neruda en Isla Negra, un museo vivo