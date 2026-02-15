Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes

Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes desde el inicio de febrero y hasta este sábado, salvo una posible prolongación del plazo.

La convocatoria del Coro Municipal para nuevos integrantes está dirigida “a todos los ciudadanos amantes de música, a partir de 15 años de edad hasta adultos mayores; la del Coro de Niños es para los niños de 8 años a 14 años de edad”, señala una nota de prensa enviada a Los Tiempos por la dirección de esos cuerpos de cantores.

“Lo característico de estos coros municipales es la orientación con las materias de Lectura Musical, Solfeo, Vocalización y Práctica Coral, para que todos los componentes puedan iniciar su participación coral sin requerir estudios musicales previos

UNA VEZ AL AÑO

Es importante tomar en cuenta que la aceptación de nuevos componentes de estos coros municipales se realiza solamente una vez por año, en las primeras tres semanas de febrero, del 1 al 21 de febrero de cada año, mediante los correos electrónicos: coromunicipalcbba@gmail.com, y corodeninosmunicipalcbba@gmail.com

Los interesados podrán solicitar la Convocatoria 2026 esos correos electrónicos para obtener mayor información, añade la nota mencionada.

NIVELES

Los nuevos componentes de ambos coros serán clasificados de acuerdo con los siguientes criterios:

Grupo A: Integrantes Avanzados con la capacidad necesaria de lectura musical y solfeo, quienes iniciarán directamente la práctica coral con el repertorio de nivel avanzado.

Los postulantes a formar parte del Grupo-A, deberán aprobar el examen de Solfeo, en Do-Mayor, 4/4, 8 compases.

Los ejercicios necesarios para esa prueba serán proporcionados en la reunión inicial de orientación programada para el 27 de febrero).

El examen se realizará el luunes 2 de marzo, a las 18:55.

Grupo B: Los Integrantes sin estudios musicales previos o los que hayan participado en coros sin lectura musical, iniciarán con las clases de lectura musical, rítmica, solfeo y vocalización, para luego iniciar la práctica coral de repertorio.

TIEMPO Y DEDICACIÓN

No es necesario tener estudios musicales previos. Para guiar a los componentes iniciantes, el Coro Municipal realiza las Clases de Preparación Coral con cinco materias.

Lo que si es necesario es la disponibilidad de tiempo y la dedicación para cumplir con los ensayos (regulares y adicionales) y las presentaciones, en ambos casos con rigurosa puntualidad.