Activan Código Lila para David Santalla ante el agravamiento de su estado de salud

El reconocido actor y humorista boliviano David Santalla atraviesa una fase paliativa y permanece internado en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), en la ciudad de Sucre, donde recibe atención médica especializada ante el delicado estado de su salud.

La presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes Oncológicos, Edmy Zeballos, informó que el personal médico activó el denominado Código Lila, un protocolo institucional que se aplica cuando un paciente se encuentra en una etapa crítica. Este procedimiento busca garantizar un trato digno, respetuoso y en paz, además de brindar acompañamiento emocional tanto al paciente como a sus familiares.

Según Zeballos, la situación del artista es extremadamente delicada. “El señor David se encuentra en una fase paliativa de final de vida. El código Lila es un protocolo institucional donde se maneja la fase final de vida. El desenlace seguramente va a ocurrir en cualquier momento, pero actualmente don David se encontraría con vida”, explicó.

Ante este escenario, familiares y allegados solicitaron a la población unirse en oración por la salud del comediante, quien es considerado una de las figuras más emblemáticas del humor nacional.