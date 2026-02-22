Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión

En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban”, escribió Luciana, la esposa de Robert Duvall en la publicación de redes sociales en las que confirmó la muerte del actor, el domingo pasado.

El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en El Padrino y brilló en el papel de un coronel loco por el surf en Apocalipsis Now, falleció a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares.

El intérprete, siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en El precio de la felicidad, de 1983, tuvo una extensa carre- ra, primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte. Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de El Padrino.

“EL OLOR DEL NAPALM”

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón”, dijo su viuda, la actriz y cineasta argentina Luciana Duvall en su mensaje, junto a una foto de ambos.

“Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiem- po y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”, agregó Luciana Duvall. Robert Duvall nació en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con Matar a un ruiseñor (Robert Mu- lligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles tele- visivos. Después interpretó una variedad de papeles, en- tre ellos a un ejecutivo cor- porativo matón en Network (1976). Además del papel en El Pa- drino que lo lanzó a la fama, interpretó al teniente coronel Kilgore en Apocalipsis Now” (1979). Su ahora legendaria.

frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana” se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine.

La crítica Elaine Manci- ni describió en una ocasión a Duvall como “el actor más competente, el más versátil y el más convincente en la pantalla en EEUU”. Además de un Ós- car, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cua- tro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005 reci- bió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presiden- te George W. Bush en la Casa Blanca. A lo largo de sus seis dé- cadas de carrera, Duvall brilló en papeles prota- gonistas y de reparto has- ta convertirse en director. “Era un actor nato, como dicen, su conexión con la actuación, su comprensión y su fenomenal don siempre serán recordados. Lo echaré de me- nos”, dijo para despedirlo, su colega Al Pacino.