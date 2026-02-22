Operativos en Viru Viru lograron el secuestro de 369,2 kilos de marihuana camuflada en equipos electrónicos

Seguridad
ABI
Publicado el 22/02/2026 a las 12h22
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Gobierno informó que los operativos realizados entre el miércoles y viernes pasados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, lograron el secuestro de 369,2 kilogramos de marihuana en estado húmedo, camuflada en equipos electrónicos e industriales, y no de “2 toneladas”, como se hizo referencia en redes sociales.

Mediante un comunicado, esa cartera de Estado explicó que, en el marco de tres operativos ejecutados el 18, 19 y 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se procedió a la inspección de 1.815 kilogramos de carga bruta internacional procedente de Estados Unidos, en coordinación con la Aduana Nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público.

“Como resultado de las verificaciones técnicas, apertura de encomiendas, prueba de campo y pesaje oficial, se estableció el secuestro de 369,2 kilogramos de marihuana en estado húmedo, sustancia que se encontraba camuflada en equipos electrónicos e industriales y que actualmente se encuentra bajo cadena de custodia del Estado, conforme al procedimiento legal”, aclaró el ministerio.

Asimismo, señaló que es importante precisar que la carga bruta inspeccionada no equivale a la cantidad de sustancia controlada secuestrada, por lo que cualquier referencia a “dos toneladas” carece de sustento técnico y no se ajusta a los datos oficiales.

“La difusión irresponsable o imprecisa de información operativa perjudica investigaciones en curso y alerta a posibles involucrados. El caso se encuentra bajo dirección funcional del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno ha dispuesto la activación de los procesos correspondientes contra quienes resulten responsables, conforme a ley”, remarcó.

En ese sentido, la cartera de Estado reafirmó que “cuando la droga se detecta y se incauta, no hay impunidad: hay Estado actuando con firmeza para proteger a la población y cerrar el paso al narcotráfico”.

