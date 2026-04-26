Felcc investiga robo en la casa de la alcaldesa Eva Copa

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de El Alto investiga el robo a una vivienda de donde se llevaron dinero, objetos de valor, joyas y ropa de cholita.





El hecho ocurrió la tarde del sábado 25 en la zona de Alto de la Alianza cuando ladrones ingresaron a la casa destrozando las chapas. De acuerdo con el informe preliminar, se trataría de un bien inmueble cuya propietaria es la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.





Según el reporte policial, los antisociales se llevaron tres cajas de relojes de colección, una caja fuerte con al menos Bs 500 mil y $us 17 mil, dos laptops, dos celulares Iphone, un PlayStation 5 y joyas y ropa de cholita.





La denuncia fue presentada por Patricia Copa. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de personas en el lugar para ingresar al domicilio, donde forzaron la puerta principal y dejaron las habitaciones completamente revueltas.