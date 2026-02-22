Los Tiempos y Star Media realizaron una transmisión especial del Corso de Corso
El público de Cochabamba, Bolivia y el mundo disfrutó ayer de lo mejor del Corso de Corsos a través de una transmisión especial de Los Tiempos que contó con la participación estratégica de Star Media, una productora especializada en la cobertura de entradas folclóricas.
Los seguidores se conectaron y participaron enviando sus comentarios sobre la gran fiesta de los cochabambinos que cierra el Carnaval en Bolivia con una síntesis de las danzas y de la originalidad e ingenio de las comparsas de las unidades militares. La transmisión también se pudo seguir a través de las redes sociales de La Prensa en La Paz y El Alteño en la ciudad de El Alto, que son parte del Grupo Multimedia. Por más de ocho horas seguidas, el corso se vio por Los Tiempos.