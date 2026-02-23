ICAM lanza foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 23/02/2026 a las 10h53
En el marco de las elecciones subnacionales que se celebrarán en Bolivia el próximo 22 de marzo, la  Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), llevará a cabo el “Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba a realizarse el 26 de febrero, de 8.00 a 13:00 horas., en el Centro de Convenciones y Eventos El Portal.

La ICAM busca promover el voto informado y el desarrollo de nuestro Departamento. En ese sentido, a menos de un mes para la realización de esta trascendental elección, se contará con la participación de los 10 Candidatos a la Gobernación de Cochabamba: Sergio Rodríguez (APB-Súmate), Leonardo Loza (A-UPP), Ruth Peralta (FRI), Juan Flores (Libre), Alejandro Mostajo (MTS), Jhon Rioja (NGP), Rolando Morales (Patria), José Arispe (PDC), Mario Severich (Soluciones con Todos) y Esther Soria (Unidos).

El Foro estará dividido en tres segmentos: en el primero,  la ICAM presentará la “Propuesta de Desarrollo para Cochabamba desde la Visión Empresarial”que proyecta a Cochabamba consolidada como la tercera economía del país para el año 2030, con la meta de representar el 20% del PIB nacional y alcanzar una tasa de crecimiento anual del 5%. Para lograr dicho objetivo, la propuesta contiene cinco pilares que la sustentan y que proyectan a Cochabamba como:

  1. Centro de integración y logística de Bolivia
  2. Polo de desarrollo industrial.
  3. Paradigma de la economía naranja, los servicios de salud y educación.
  4. Corazón del emprendedurismo y la innovación tecnológica.
  5. Departamento generador de recursos para Bolivia y para su desarrollo.

En una segunda parte, cada uno de los 10 candidatos (previo sorteo del orden de participación) presentará su propuesta y plan de gobiernodel sector empresarial, al público presente y a la población en general -gracias a la alianza realizada con Red Uno y Los Tiempos como media parther-

Para finalizar, se tendrá un espacio de interacción directa, a través de la formulación de preguntas a los candidatos.

 

