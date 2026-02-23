Inicia la construcción del auditorio de la Fexco 2026 de Cochabamba con una capacidad de 1.150 personas

Cochabamba
ABI
Publicado el 23/02/2026 a las 13h36
Con el colocado de la piedra fundamental, este lunes inició la construcción del auditorio de la Fexco 2026, en el Recinto Ferial Alalay, con una capacidad de 1.150 personas. El objetivo de esta infraestructura es fortalecer la plataforma económica y de convenciones del departamento de Cochabamba.

En el acto estuvieron presentes representantes de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la Feicobol y la Fexco.

El proyecto contempla una superficie de intervención de 3.135,30 metros cuadrados, en los que habrá un auditorio principal, escenario, sala secundaria, áreas complementarias, servicios sanitarios y área gastronómica.

La infraestructura tendrá una capacidad total para 1.150 personas, distribuidas en una sala principal para 950 asistentes y otra secundaria para 200, lo que permitirá albergar congresos empresariales, convenciones sectoriales, foros académicos y eventos nacionales e internacionales.

El diseño contempla una estructura de hormigón, cubierta metálica que permitirá grandes luces sin obstáculos, revestimiento exterior en aluminio compuesto y acondicionamiento acústico y de climatización, con una altura interior de 9 metros y jerarquía espacial en el hall principal y antesala. Estas características técnicas buscan garantizar la funcionalidad y calidad auditiva para eventos de alta convocatoria.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, afirmó que la obra representa una inversión estratégica en infraestructura productiva y en articulación institucional.

"Esta infraestructura permitirá organizar congresos empresariales, foros económicos y encuentros académicos con estándares técnicos acordes a las exigencias actuales", resaltó según el reporte institucional.

