Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 25/02/2026 a las 8h56
ESCUCHA LA NOTICIA

Las largas filas, la saturación de hospitales y la dificultad para acceder a una atención oportuna siguen siendo problemas recurrentes en el sistema público de salud. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Salud presentó ayer en Cochabamba una plataforma digital que busca reorganizar la atención médica, mejorar el flujo de pacientes entre los distintos niveles de atención y reducir los tiempos de espera.

El acto de presentación del sistema digital contó con la participación de la ministra de Salud, Marcela Flores, autoridades departamentales, personal técnico y representantes de organismos internacionales.

La plataforma forma parte de un proceso de digitalización del Sistema Nacional de Salud. Según el diagnóstico técnico, una de las principales causas del congestionamiento en hospitales es la falta de organización en las referencias médicas y la ausencia de un sistema de agendamiento previo.

La plataforma digital se estructura en tres módulos informáticos.

El primero es el agendamiento de citas, que permite programar consultas desde el primer nivel de atención. El paciente recibe un comprobante con la fecha y hora de su cita, lo que evita realizar filas para obtener una ficha.

El segundo es el registro nominal de referencia, transferencia y contrarreferencia, que permite a los médicos derivar a los pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel con una cita ya asignada, reduciendo traslados innecesarios y nuevas filas.

El tercero es el registro diario de camas, una base de datos actualizada sobre la disponibilidad de camas en los hospitales, que facilita la atención inmediata en casos de emergencia que requieren internación.

La ministra de Salud explicó que la implementación será gradual en todo el país. En una primera etapa se priorizó a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, El Alto y Sucre. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México
2
La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara
3
El TSE remitirá a la Fiscalía denuncias de ciudadanos sobre falsas militancias
4
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
5
Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales

Lo más compartido

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
2
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
3
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
4
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes
5
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia

Más en Cochabamba

25/02/2026
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el eje metropolitano, una situación que...
Ver más
24/02/2026
Ministro Oviedo advierte sobre ingreso de marihuana ICE a Bolivia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió este lunes sobre la presencia en Bolivia de un nuevo tipo de droga, denominada “marihuana ICE”, una...
Ver más
Ante el incremento de casos de chikunguña a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en coordinación con Sedes, las Fuerzas Armadas, universidades y voluntario realizan una...
Ver más
24/02/2026
Cochabamba activa plan de prevención ante aumento de casos de chikunguña
Con el colocado de la piedra fundamental, este lunes inició la construcción del auditorio de la Fexco 2026, en el Recinto Ferial Alalay, con una capacidad de 1.150 personas.
Ver más
23/02/2026
Inicia la construcción del auditorio de la Fexco 2026 de Cochabamba con una capacidad de 1.150 personas
Durante la temporada de lluvias, el departamento de Cochabamba mantiene vigilancia sanitaria por casos de chikunguña, concentrados principalmente en la región del trópico.
Ver más
23/02/2026
Activan alerta sanitaria por la ckikunguña en el trópico y la región metropolitana
En el marco de las elecciones subnacionales que se celebrarán en Bolivia el próximo 22 de marzo, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), llevará a cabo el “Foro con...
Ver más
23/02/2026
La ICAM lanza foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
En Portada
25/02/2026 Cochabamba
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el eje metropolitano, una situación que...
vista
25/02/2026 País
El TSE remitirá a la Fiscalía denuncias de ciudadanos sobre falsas militancias
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó ayer que la Sala Plena de esa institución tomó la decisión de remitir al Ministerio...
vista
25/02/2026 Cochabamba
Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales
Las largas filas, la saturación de hospitales y la dificultad para acceder a una atención oportuna siguen siendo problemas recurrentes en el sistema público de...
vista
24/02/2026 País
Fiscal ordena aprehender a Jhonny Fernández y este “se descompensa”
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra está investigado por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e...
vista
24/02/2026 País
El TSE remite a la Fiscalía casos de militancias falsas
"Basta de engañar a los ciudadanos, tomar sus firmas sin autorización", dijo Gustavo Ávila refiriéndose a los casos de registros fraudulentos de militantes en...
vista
24/02/2026 Mundo
Ucrania conmemora el 4º aniversario del inicio de la guerra
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes...
vista
Actualidad
El taxista que fue atracado en Pirke el fin de semana, Roger Paichucama, de 25 años, con una violencia brutal lucha por...
Ver más
25/02/2026 Seguridad
Taxista atracado en Pirke lucha por su vida y una turba golpeó a los asaltantes
Más de 700 choferes de cisternas viven un drama desde hace 32 días y permanecen varadas en la refinería de Palmasola...
Ver más
25/02/2026 Economía
Choferes de cisternas viven 32 días en condiciones dramáticas en la refinería de Palmasola
Las largas filas, la saturación de hospitales y la dificultad para acceder a una atención oportuna siguen siendo...
Ver más
25/02/2026 Cochabamba
Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el...
Ver más
25/02/2026 Cochabamba
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
Deportes
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
Ver más
25/02/2026 Multideportivo
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento