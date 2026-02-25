Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales

Las largas filas, la saturación de hospitales y la dificultad para acceder a una atención oportuna siguen siendo problemas recurrentes en el sistema público de salud. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Salud presentó ayer en Cochabamba una plataforma digital que busca reorganizar la atención médica, mejorar el flujo de pacientes entre los distintos niveles de atención y reducir los tiempos de espera.

El acto de presentación del sistema digital contó con la participación de la ministra de Salud, Marcela Flores, autoridades departamentales, personal técnico y representantes de organismos internacionales.

La plataforma forma parte de un proceso de digitalización del Sistema Nacional de Salud. Según el diagnóstico técnico, una de las principales causas del congestionamiento en hospitales es la falta de organización en las referencias médicas y la ausencia de un sistema de agendamiento previo.

La plataforma digital se estructura en tres módulos informáticos.

El primero es el agendamiento de citas, que permite programar consultas desde el primer nivel de atención. El paciente recibe un comprobante con la fecha y hora de su cita, lo que evita realizar filas para obtener una ficha.

El segundo es el registro nominal de referencia, transferencia y contrarreferencia, que permite a los médicos derivar a los pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel con una cita ya asignada, reduciendo traslados innecesarios y nuevas filas.

El tercero es el registro diario de camas, una base de datos actualizada sobre la disponibilidad de camas en los hospitales, que facilita la atención inmediata en casos de emergencia que requieren internación.

La ministra de Salud explicó que la implementación será gradual en todo el país. En una primera etapa se priorizó a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, El Alto y Sucre.