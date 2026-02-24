Ministro Oviedo advierte sobre ingreso de marihuana ICE a Bolivia

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió este lunes sobre la presencia en Bolivia de un nuevo tipo de droga, denominada “marihuana ICE”, una sustancia ilícita que estaría ingresando al país con fines de tránsito hacia mercados internacionales.

“Estamos muy sorprendidos porque lo que se está traficando ahora es una especie de marihuana concentrada, que la han denominado marihuana ICE”, detalló la autoridad.

Explicó que “un kilo de esta droga, puesto en Brasil, en Sao Paulo concretamente, cuesta alrededor de 14 mil dólares”.

El titular de Gobierno indicó que esta sustancia “viene envasada al vacío, tiene una forma líquida pastosa” y “es mucho más potente que la que hemos conocido históricamente en el país”.

Precisó que, hasta la fecha, no se ha detectado consumo interno de esta droga en Bolivia; por lo tanto, el país serviría únicamente como tránsito.

 

