San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles

San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que terminó empatado 1-1, por lo que el domingo, en el estadio Félix Capriles se definirá al equipo que se clasificará a la semifinal del torneo amistoso.

San Antonio tuvo que oficiar de local debido a que la Comisión de Competiciones de la FBF decidió no mover el partido a Entre Ríos, debido a los bloqueos que impidieron el partido la semana pasada.

Por eso es que tanto el partido de ayer como el del domingo se jugarán en el estadio Félix Capriles.

El equipo “santo” intentó sentar dominio en el campo de juego desde el primer minuto, mientras Aurora también tuvo lo suyo y buscó la portería bien defendida por el argentino Luca Giossa, la figura del crédito de Entre Ríos.

La primera alegría del partido fue para San Antonio, mediante Alexis Medina, quien recibió un buen pase y con remate cruzado superó la resistencia del golero Rubén Cordano.

Aurora, que pareció local porque tuvo bastante apoyo de su hinchada, reaccionó de inmediato y por intermedio de Miyhel Ortiz, con un remate de media vuelta al ángulo marcó el 1-1. Se paró mejor el “equipo del pueblo”, porque cerca al final del primer tiempo, estuvo cerca de aumentar el marcador, pero Jefferson Ramos no pudo anotar con un remate de tiro libre que salió desviado.

Con el resultado empatado terminó el primer tiempo.

En el segundo tiempo se tornó un partido de bastante marca, en el plantel celeste no aparecieron ni Rodrigo Ramallo ni Sebastián Viviani, el joven atacante Alan Terrazas fue el principal expediente ofensivo, pero bastante sólo no pudo desequilibrar el juego.

Tanto Ramallo como Terrazas estuvieron cerca de anotar, pero sus remates salieron ligeramente desviados, mientras no reaccionaba el plantel que dirige el colombiano Diomedes Peña que tuvo la más clara por una acción que no pudo terminar de buena manera Adalid Terrazas.

Encima, Adalid Terrazas tuvo que retirarse antes del final a las duchas tras recibir dos tarjetas amarillas. Terrazas será la gran baja de San Antonio para el partido de vuelta.

En los últimos minutos del partido, Aurora no pudo aprovechar la diferencia numérica del equipo de Entre Ríos que se limitó a defenderse.

El partido de vuelta se jugará este domingo, desde las 17:30 en el estadio Félix Capriles, el ganador se clasificará a las semifinales.

La frase

“Satisfechos por el rendimiento, con algunos problemas en el arbitraje, no se puede tener preferencias. Esto es fútbol, la llave está abierta, me quedo con la valentía de mis jugadores, tenemos fe en la revancha”, dijo Diómedes Peña, DT de San Antonio.