Libro jurídico. Dos jueces presentan su obra sobre medidas cautelares

Publicado el 22/02/2026 a las 10h49
Lo s a b o g a d o s Dante Ojopi Alquiza e Iver Fernando Gonzales Casano, ambos jueces en funciones, presentaron en el auditorio del ilustre Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba, su libro MEDIDAS CAUTELARES EN BOLIVIA, ENTRE LA EXCEPCIONALIDAD Y LA GARANTÍA DE DERECHOS.

La obra, en palabras de su prologador, Germán Saúl Pardo Uribe, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, esta obra “enriquecerá no solo la formación jurídica sino también la práctica judicial responsable”.

