En Cochabamba votarán 1.407.069 ciudadanos en 6.194 mesas de sufragio

País
Redacción Central
Publicado el 23/02/2026 a las 10h11
ESCUCHA LA NOTICIA

A exactamente un mes de realizarse las elecciones subnacionales, la logística y el proceso empieza a tomar forma con el cumplimiento da varias actividades clave del calendario.

Entre estas actividades están la publicación de listas de jurados electorales que tendrán a su cargo la administración de los comicios en todo el país, la publicación del padrón electoral, la difusión de lista de candidatos habilitados (incluidos los que fueron reemplazados) y la resolución de parte de Tribunal Supremo Electoral (TSE)de varias demandas de inhabilitación, en fase de apelación, contra varios postulantes a alcaldías y gobernaciones.

Según datos del TSE, el Padrón Electoral Biométrico nacional para las elecciones del 22 de marzo está compuesto por 7.429.516 ciudadanos habilitados.

El TSE destaca que para este proceso electoral el Padrón Biométrico está compuesto únicamente por los votantes registrados en el territorio nacional. A diferencia de las Elecciones Generales, la naturaleza de estos comicios no incluye el voto en el exterior.

Según los datos oficiales el Padrón Electoral implica la consolidación de registros, la aplicación de estados y la depuración de difuntos.

En Cochabamba votarán 1.407.069 ciudadanas y ciudadanas, de esa cantidad se elegirán a los jurados electorales en el departamento.

Esta cifra sitúa a Cochabamba como el tercer departamento con mayor número de votantes habilitados en Bolivia, solo detrás de Santa Cruz y La Paz, y refleja el peso político de esta región en la configuración de los gobiernos departamentales, municipales y regionales para el periodo 2026-2031.

En otras regiones la cantidad de votantes son las siguientes  Chuquisaca, 370.517; La Paz, 2.023.882; Oruro, 359.375; Potosí, 481.457; Tarija, 381.657; Santa Cruz, 2.038.004; Beni, 288.397; y Pando, 77.756. 

Según datos difundidos  por los Tribunales Electorales, en Cochabamba fueron seleccionadas 37.164 personas para desempeñarse como jurados electorales en las  mesas de sufragio habilitadas en todo el país. 

Estos jurados, conformados  por tres titulares y tres suplentes para cada mesa, tendrán la responsabilidad de instalar los recintos, atender a los votantes, recibir las actas y velar por la transparencia del proceso durante toda la jornada del 22 de marzo.

Fueron designados 18.607 varones y 18.557 mujeres, quienes administrarán la votación en 6.194 mesas de sufragio en todo el departamento. 

Ya se puede consultar en la plataforma Yo Participo y en el portal institucional; el plazo de excusas estará habilitado hasta  el 1 de marzo, conforme a la normativa vigente.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia

Lo más compartido

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
3
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026
4
Restablecerán buscarril en el tramo Aiquile - Vila Vila de Cochabamba
5
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia

Más en País

23/02/2026
Granizada causa pérdida de ganado y cultivos en Huarina, La Paz
Una intensa granizada registrada la tarde del domingo afectó a comunidades del municipio de Huarina, en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz,...
Ver más
23/02/2026
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India...
Ver más
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India, donde participó del congreso sobre...
Ver más
23/02/2026
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
Los restos del destacado actor boliviano David Santalla llegaron la noche de este domingo a la ciudad de La Paz, donde el Gobierno nacional, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de La...
Ver más
22/02/2026
Los restos de David Santalla llegan a La Paz para el homenaje póstumo en el Teatro Municipal
El vicepresidente Edmand Lara critica el Decreto Supremo 5552, afirmando que limita las facultades constitucionales de la Vicepresidencia y advierte sobre un posible proceso hacia una dictadura.
Ver más
22/02/2026
Edmand Lara cuestiona el Decreto 5552 y afirma que limita facultades
En la carrera por la Alcaldía de Cochabamba, Giovann Arzabe (Libre) aseguró que su organización ya participó en un primer debate promovido por el control social y que continuará asistiendo a otras...
Ver más
22/02/2026
Candidatos apuestan por los debates para contrastar propuestas
En Portada
22/02/2026 País
Los restos de David Santalla llegan a La Paz para el homenaje póstumo en el Teatro Municipal
Los restos del destacado actor boliviano David Santalla llegaron la noche de este domingo a la ciudad de La Paz, donde el Gobierno nacional, en coordinación...
vista
22/02/2026 Mundo
México: ola de violencia tras muerte de líder del Cartel de Jalisco
El Ejército de México confirmó este domingo (22.02.2026) que sus fuerzas realizaron un operativo que terminó con la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva...
vista
22/02/2026 País
Edmand Lara cuestiona el Decreto 5552 y afirma que limita facultades
El vicepresidente Edmand Lara critica el Decreto Supremo 5552, afirmando que limita las facultades constitucionales de la Vicepresidencia y advierte sobre un...
vista
22/02/2026 Mundo
Alcalde de Nueva York impone toque de queda por tormenta
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis ante la inminente llegada de una violenta...
vista
22/02/2026 Cochabamba
Restablecerán buscarril en el tramo Aiquile - Vila Vila de Cochabamba
Tras las inspecciones y labores de fiscalización de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en las próximas...
vista
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del Carnaval de todo el país con la presencia...
vista
Actualidad
En el marco de las elecciones subnacionales que se celebrarán en Bolivia el próximo 22 de marzo, la Cámara de...
Ver más
23/02/2026 Cochabamba
ICAM lanza foto con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
Más de una veintena de vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Nuevo Amanecer, en el sur de la ciudad,...
Ver más
23/02/2026 Cochabamba
Vecinos de Nuevo Amanecer viven sin agua, luz, gas y transporte a causa de los deslizamientos
Una intensa granizada registrada la tarde del domingo afectó a comunidades del municipio de Huarina, en la provincia...
Ver más
23/02/2026 País
Granizada causa pérdida de ganado y cultivos en Huarina, La Paz
El sueño de la directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, Cynthia Aramayo, es ver ejecutado el proyecto más...
Ver más
23/02/2026 Economía
Diseñan una nueva ruta para el Tren Bioceánico que irá por el sur de Bolivia
Deportes
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Timo Grönlund ocupó el puesto 50 y fue el segundo mejor latinoamericano en la Clásica 50 kilómetros Masculino, prueba...
Ver más
21/02/2026 Multideportivo
Juegos de Invierno: Grönlund se ubica como el segundo mejor latinoamericano en 50 kilómetros
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión
Centenares de girasoles pintados en varias técnicas iluminan con sus colores una de las salas del mARTadero. Es la...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Deybid Brandon expone sus girasoles
Lo s a b o g a d o s Dante Ojopi Alquiza e Iver Fernando Gonzales Casano, ambos jueces en funciones, presentaron en el...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Libro jurídico. Dos jueces presentan su obra sobre medidas cautelares
La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una...
Ver más
22/02/2026 Farándula
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026