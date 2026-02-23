En Cochabamba votarán 1.407.069 ciudadanos en 6.194 mesas de sufragio

A exactamente un mes de realizarse las elecciones subnacionales, la logística y el proceso empieza a tomar forma con el cumplimiento da varias actividades clave del calendario.

Entre estas actividades están la publicación de listas de jurados electorales que tendrán a su cargo la administración de los comicios en todo el país, la publicación del padrón electoral, la difusión de lista de candidatos habilitados (incluidos los que fueron reemplazados) y la resolución de parte de Tribunal Supremo Electoral (TSE)de varias demandas de inhabilitación, en fase de apelación, contra varios postulantes a alcaldías y gobernaciones.

Según datos del TSE, el Padrón Electoral Biométrico nacional para las elecciones del 22 de marzo está compuesto por 7.429.516 ciudadanos habilitados.

El TSE destaca que para este proceso electoral el Padrón Biométrico está compuesto únicamente por los votantes registrados en el territorio nacional. A diferencia de las Elecciones Generales, la naturaleza de estos comicios no incluye el voto en el exterior.

Según los datos oficiales el Padrón Electoral implica la consolidación de registros, la aplicación de estados y la depuración de difuntos.

En Cochabamba votarán 1.407.069 ciudadanas y ciudadanas, de esa cantidad se elegirán a los jurados electorales en el departamento.

Esta cifra sitúa a Cochabamba como el tercer departamento con mayor número de votantes habilitados en Bolivia, solo detrás de Santa Cruz y La Paz, y refleja el peso político de esta región en la configuración de los gobiernos departamentales, municipales y regionales para el periodo 2026-2031.

En otras regiones la cantidad de votantes son las siguientes Chuquisaca, 370.517; La Paz, 2.023.882; Oruro, 359.375; Potosí, 481.457; Tarija, 381.657; Santa Cruz, 2.038.004; Beni, 288.397; y Pando, 77.756.

Según datos difundidos por los Tribunales Electorales, en Cochabamba fueron seleccionadas 37.164 personas para desempeñarse como jurados electorales en las mesas de sufragio habilitadas en todo el país.

Estos jurados, conformados por tres titulares y tres suplentes para cada mesa, tendrán la responsabilidad de instalar los recintos, atender a los votantes, recibir las actas y velar por la transparencia del proceso durante toda la jornada del 22 de marzo.

Fueron designados 18.607 varones y 18.557 mujeres, quienes administrarán la votación en 6.194 mesas de sufragio en todo el departamento.

Ya se puede consultar en la plataforma Yo Participo y en el portal institucional; el plazo de excusas estará habilitado hasta el 1 de marzo, conforme a la normativa vigente.