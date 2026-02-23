Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Redacción Central
Publicado el 23/02/2026 a las 10h09
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India, donde participó del congreso sobre Inteligencia Artificial, y manifestó que “nadie está por encima de la Constitución”.  

“El Decreto Supremo 5552, firmado entre gallos de medianoche por el presidente Rodrigo Paz es un duro golpe a la democracia, hoy relegan al vicepresidente a la última expresión, destrozan la estructura de la Vicepresidencia y me ponen bajo dependencia del ministro de la Presidencia”, declaró.

El vicepresidente dijo que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, es un “ministro puesto a dedo” y que no fue elegido democráticamente.  “Hoy destrozan la vicepresidencia, hoy destrozan las atribuciones de vicepresidente que están contempladas en la Constitución Política del Estado, mañana será la Asamblea Legislativa Plurinacional”, advirtió Lara. 

Según el vicepresidente, esta reestructuración se debe a que hace unos días atrás presentó una denuncia en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Aklys, por los conflictos sociales que hubo alrededor de la calidad de la gasolina. 

“No nos van a acobardar, no nos van a intimidar, y aunque nos quitaron todas las direcciones de la vicepresidencia, nos quitaron el presupuesto y nos pusieron a disposición del ministro de la Presidencia”, declaró Lara.  y pide a la población que se mantenga en estado de emergencia. 

 

 

 

