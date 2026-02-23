Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes

Actualidad
INFOBAE
Publicado el 23/02/2026 a las 11h58
ESCUCHA LA NOTICIA

una simple capa invisible que se acumula sobre los dientes puede convertirse en la causa de problemas graves si no se elimina a tiempo. La placa dental afecta a millones de personas y representa un enemigo silencioso para la salud bucal

Según Cleveland Clinic, no eliminarla puede provocar complicaciones como gingivitis, periodontitis y la pérdida de dientes. La institución destaca que la higiene diaria es clave tanto para evitar molestias inmediatas como para proteger la salud a largo plazo.

Qué es la placa dental y por qué se endurece

La placa es una capa blanda y pegajosa que se forma constantemente sobre la superficie de los dientes debido a la alimentación y la acción de la saliva. Tenika Patterson, higienista dental de Cleveland Clinic, explica que si esta placa no se retira en un lapso de 24 horas, se endurece y se convierte en sarro, una sustancia que solo puede ser eliminada por el odontólogo.

Cuando la placa se transforma en sarro, crea el ambiente perfecto para que microorganismos nocivos prosperen. Estos desencadenan una reacción inflamatoria en las encías, originando enfermedades como la gingivitis. Si no se trata a tiempo, puede avanzar y convertirse en periodontitis, una afección grave que destruye el hueso y puede causar la pérdida de dientes.

Estrategias de higiene para prevenir el sarro

La eliminación regular de la placa depende de una rutina adecuada de higiene bucal. El uso de hilo dental es fundamental. Patterson recomienda emplearlo cada noche antes del cepillado, envolviéndolo alrededor de cada diente en forma de “C” y deslizándolo suavemente para remover la placa entre los dientes y bajo la línea de las encías.

No todos los métodos alternativos son igual de eficaces. Los dispositivos de chorro de agua pueden complementar la limpieza interdental, pero no sustituyen al hilo dental tradicional. Los palitos plásticos dentales son útiles en ocasiones puntuales, aunque no reemplazan una limpieza completa.

El cepillado correcto es otra línea de defensa. Cleveland Clinic sugiere cepillarse dos veces al día con cepillos de cerdas suaves o extrasuaves. Patterson advierte que usar demasiada presión o cerdas duras puede desgastar el esmalte y dañar las encías.

Tanto los cepillos eléctricos como los manuales son eficaces si se usa una buena técnica. Estos, ofrecen ventajas como el movimiento circular automatizado y un temporizador para cumplir con los dos minutos recomendados de cepillado.

Patterson aconseja dividir la boca en cuatro partes y dedicar treinta segundos a cada una. Usar una pasta dental con flúor es fundamental, ya que este mineral refuerza el esmalte y ayuda a prevenir caries.

Alimentación, controles y señales de alerta

La alimentación también influye en la prevención de la placa. Cleveland Clinic recomienda consumir frutas y verduras crujientes, como manzanas, apio y zanahorias. Estos alimentos ayudan a desprender la placa al masticarse además de aportar nutrientes.

Aunque se mantenga una higiene estricta en casa, las consultas regulares con el odontólogo siguen siendo esenciales. Patterson señala que la limpieza profesional y el control dental cada seis meses es el “estándar de oro”.

Quienes acumulan placa rápidamente pueden requerir visitas cada tres o cuatro meses. Estas consultas permiten detectar caries, enfermedades de las encías y otros problemas bucales, incluyendo signos tempranos de cáncer oral.

Si la placa no se elimina, se endurece y se convierte en tártaro, protegiendo a las bacterias bajo la línea de las encías. Esto provoca inflamación y puede avanzar hasta periodontitis y pérdida de dientes si no se trata a tiempo.

Expertos de Cleveland Clinic subrayan que mantener hábitos básicos y consistentes —hilo dental, cepillado disciplinado, dieta favorable y controles odontológicos regulares— es la estrategia más eficaz para prevenir problemas bucales. Dedicar unos minutos diarios al cuidado dental es una manera sencilla de evitar complicaciones futuras y conservar una sonrisa saludable toda la vida.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
4
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes
5
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Lo más compartido

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
3
Activan alerta sanitaria por la ckikunguña en el trópico y la región metropolitana
4
Tome previsiones, habrá lluvias con tormentas eléctricas y rige una alerta hasta el miércoles
5
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026

Más en Actualidad

23/02/2026
Cuatro juguetes fáciles de elaborar para tu gato
Ver más
23/02/2026
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
DATO. Más de 7 millones de casos de cáncer en 2022 eran prevenibles, según un nuevo estudio de la OMS. Casi el 40 % de todos los casos fueron causados por...
Ver más
Ver más
23/02/2026
Milán Cortina 2026: el espectáculo visual de los XXV juegos
Ver más
23/02/2026
La Creatina: El aliado invisible del cerebro
Ver más
23/02/2026
Rosa Mosqueta. El elixir 5 en 1 para tu rostro
Ver más
23/02/2026
¿CUÁNTA INFLUENCIA TUVO EL ABOGADO CHUQUISAQUEÑO EN LA FUNDACIÓN DE BOLIVIA?
En Portada
23/02/2026 País
Gobierno y cívicos del Beni llegan a acuerdo sobre distribución de gasolina especial
El Gobierno y el Comité Cívico del Beni acordaron un plazo de 48 horas para normalizar la distribución de gasolina especial en el departamento, tras el rechazo...
vista
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de almacenaje ubicados en la ciudad de Santa...
vista
23/02/2026 País
YPFB: "El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad"
Luego de versiones en redes sociales que dudan de la limpieza de la gasolina por las diferencias en su color, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
23/02/2026 País
Hasta el viernes se publicará la línea en WhatsApp para gestionar el resarcimiento por gasolina desestabilizada
El Ministerio de Hidrocarburos publicará hasta este viernes la línea en WhatsApp para que los dueños de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada,...
vista
23/02/2026 País
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India...
vista
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla será homenajeado esta noche por el...
vista
Actualidad
“Los jueces, sobre todo el presidente del Tribunal Supremo (de Justicia), deben evitar comentarios que reflejen...
Ver más
23/02/2026 País
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
Su estrategia apunta a eliminar la retardación de justicia heredada de años anteriores. Comenzarán a aplicarla en...
Ver más
23/02/2026 País
El TCP ejecutará un plan nacional para resolver 3.000 causas por mes
La muerte del jefe criminal supone un golpe fuerte contra la organización que lideraba, el Cartel Jalisco Nueva...
Ver más
23/02/2026 Mundo
¿Qué impacto tendrá la muerte del ‘Mencho’, el narco más buscado de México?
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de...
Ver más
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Deportes
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento
Se cumplen ahora 16 años de la primera edición en español, y también en inglés, de uno de los libros de divulgación...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Sapiens.De animales a dioses
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión