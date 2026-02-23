Rosa Mosqueta. El elixir 5 en 1 para tu rostro

¡OH! Redacción
Publicado el 23/02/2026 a las 11h02
Con datos de Vogue México y Latinoamérica

El aceite de rosa mosqueta es considerado por expertos y entusiastas de la piel como un auténtico “borrador natural”. Es así que se convirtió en una herencia botánica que combina ciencia y naturaleza para ofrecer una solución integral de la cabeza a los pies.

Como bien señala Vogue México en su guía sobre este ingrediente, el aceite de rosa mosqueta se obtiene mediante la presión en frío de las semillas de la Rosa muschata o Rosa rubiginosa. Esta planta, que crece de forma silvestre principalmente en las regiones frías y puras de Chile y Argentina, resguarda en sus semillas un cóctel nutricional inigualable.

Su característico tono ámbar es el primer indicio de su riqueza. Según la información analizada por Vogue, este aceite es una fuente excepcional de ácidos grasos poliinsaturados (oleico y linolénico), pero su verdadera magia está en su contenido vitamínico que incluye vitamina E, vitamina A (betacarotenos), vitamina K, flavonoides y vitamina C.

Esta mezcla hidrata y actúa como un potente reconstituyente cutáneo capaz de neutralizar los radicales libres que aceleran el envejecimiento, menciona la revista.

Una solución multifacética

En el ámbito facial, el aceite de rosa mosqueta destaca por su capacidad para devolver la elasticidad, ya que, al ser un regenerador celular natural, su aplicación constante ayuda a mantener la piel tonificada y con una firmeza renovada. Por tanto, es el aliado ideal para combatir las líneas de expresión y las arrugas, ya que sus antioxidantes trabajan profundamente en la estructura dérmica.

Sin embargo, sus beneficios no se detienen en el rostro. En el cuerpo, es el estándar de oro para el tratamiento de estrías y cicatrices. Durante periodos de cambio físico intenso como el embarazo, el crecimiento en la adolescencia o fluctuaciones de peso, este aceite mejora la elasticidad de los tejidos, minimizando la apariencia de marcas y ayudando en la cicatrización de pequeñas heridas o quemaduras solares.

Incluso el cabello y las uñas se benefician. Unas gotas aplicadas en las cutículas pueden transformar manos ásperas en seda, mientras que su uso en la fibra capilar ayuda a controlar el frizz y a devolver el brillo perdido por procesos químicos o el calor.

El arte de la aplicación

Para integrar este elixir en la rutina de skincare, la clave es la pureza y la técnica.

Se puede utilizar puro, masajeando unas gotas sobre la piel limpia y seca, o bien, potenciando la crema hidratante habitual mezclando ambas texturas.

Para el cabello, Vogue México recomienda su uso como mascarilla nocturna o tratamiento previo al shampoo, asegurando un enjuague meticuloso para revelar una melena luminosa.

 

Los 5 Pilares de la Rosa Mosqueta

- Regeneración celular. Minimiza arrugas y líneas de expresión gracias a la vitamina A y C. Aplicar 2-3 gotas en el rostro por la noche (evitando el contorno de ojos).

- Elasticidad extrema. Previene y reduce la apariencia de estrías en abdomen, muslos y pecho. Masajear circularmente en zonas críticas durante el embarazo o cambios de peso.

- Poder calmante. Alivia la piel tras la exposición solar o irritaciones leves. Aplicar sobre la zona enrojecida para acelerar la recuperación cutánea.

- Cuidado capilar. Controla el encrespamiento (frizz) y aporta brillo inmediato. Mezclar con agua en un atomizador para reavivar rizos o aplicar en puntas secas.

- Nutrición de uñas. Suaviza las cutículas. Realizar un masaje diario en las bases de las uñas para manos sedosas.

