La Creatina: El aliado invisible del cerebro

Redacción OH! con datos de Infobae

Durante décadas, la imagen de la creatina ha estado ligada a los gimnasios, las pesas y el desarrollo muscular. Sin embargo, según reportes recientes publicados por Infobae, la creatina está emergiendo como una pieza fundamental para la salud cerebral, la memoria y la resistencia mental ante el estrés.



La creatina no es un compuesto sintético extraño; es una sustancia natural que nuestro propio organismo sintetiza en el hígado, los riñones y el páncreas a partir de tres aminoácidos esenciales: arginina, glicina y metionina. Una vez producida, viaja por el torrente sanguíneo hacia los tejidos de alta demanda energética.



Su función principal es la gestión del ATP (adenosín trifosfato), la “moneda” de energía universal de las células. Al transformarse en fosfocreatina, permite que las células recarguen el ATP de manera casi instantánea.



Si bien el 95 por ciento de este compuesto se almacena en los músculos, el resto se distribuye en órganos vitales como el corazón y el cerebro, un órgano que representa solo el 2 por ciento del peso corporal pero consume cerca del 20 por ciento de la energía total del cuerpo.

Memoria y velocidad mental



Una investigación de 2023 publicada en Nutrition Reviews analizó el impacto de la suplementación en individuos sanos, encontrando una mejora estadística del 31 por ciento en el rendimiento de la memoria bajo condiciones de tensión cerebral. Aunque los expertos advierten que no es una cifra de ganancia universal, sí marca una tendencia clara: la creatina potencia la claridad mental en la vida cotidiana.



Pero el hallazgo más impactante llegó en 2024, cuando un estudio publicado en Scientific Reports evaluó a personas bajo privación de sueño durante 21 horas. Aquellos que recibieron una dosis única de creatina mostraron mejoras significativas en su velocidad de procesamiento de información y rendimiento cognitivo, comparados con quienes recibieron un placebo. En esencia, la creatina actuó como una reserva de emergencia para un cerebro agotado.

Un beneficio con matices demográficos



Sin embargo, no todos los organismos responden igual, y la ciencia de 2024 comenzó a desglosar estas diferencias. Una revisión sistemática reciente sugiere que los beneficios son especialmente notables en ciertos grupos:

- Mujeres y adultos de 18 a 60 años: Mostraron efectos más pronunciados en la memoria y la atención.

- Personas con dietas restrictivas: Dado que la fuente natural de creatina es la carne roja y el pescado, quienes siguen dietas vegetarianas o veganas suelen experimentar un mayor “salto” cognitivo al suplementarse.

- Contextos de estrés: El suplemento brilla cuando el cerebro está bajo presión, ya sea por falta de descanso o por tareas intelectuales de alta intensidad.



La historia de la creatina como suplemento se consolidó en los años 70 con los trabajos del profesor Roger Harris en la Universidad de Aberystwyth, Gales. Desde entonces, el monohidrato de creatina ha sido el compuesto más estudiado del mundo deportivo por su seguridad y eficacia.



Sin embargo, como destaca Infobae, ya no se trata solo de cuántos kilogramos puede levantar un atleta, sino de cuánto tiempo puede mantener la lucidez un profesional bajo estrés, o cómo un adulto mayor puede proteger su reserva cognitiva.



La creatina se perfila así como una herramienta de “biohacking” accesible y respaldada por la ciencia para mejorar la calidad de vida en una sociedad cada vez más exigente a nivel mental.

Cuáles son los alimentos con más creatina

Los alimentos que más creatina aportan y contribuyen a elevar los niveles de energía de forma natural provienen, en su mayoría, de fuentes animales.

La creatina interviene en la generación de energía muscular, lo que la convierte en un nutriente de interés para quienes desean potenciar el rendimiento físico.

Según datos publicados por Healthline, publicados en una nota reciente de Infobae, los principales alimentos que contienen creatina son:

- Carne de res: Se considera una de las fuentes más ricas en creatina. Una ración de 100 gramos puede contener entre 0,5 y 1 gramo de este compuesto.

- Pescados como arenque, salmón y atún: El arenque ofrece hasta 1 gramo de creatina por cada 100 gramos. El salmón y el atún también presentan cantidades relevantes.

- Cerdo: Tiene un contenido de creatina similar al de la carne de res, aunque levemente inferior.

- Pollo: Aporta menos creatina que las carnes rojas y el pescado, pero sigue siendo una alternativa válida.

- Conejo y cordero: Contienen creatina en menor proporción.

Fuente: Infobae