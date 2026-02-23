La Creatina: El aliado invisible del cerebro

Actualidad
¡OH! Redacción
Publicado el 23/02/2026 a las 11h03
ESCUCHA LA NOTICIA

Redacción OH! con datos de Infobae

Durante décadas, la imagen de la creatina ha estado ligada a los gimnasios, las pesas y el desarrollo muscular. Sin embargo, según reportes recientes publicados por Infobae, la creatina está emergiendo como una pieza fundamental para la salud cerebral, la memoria y la resistencia mental ante el estrés.

La creatina no es un compuesto sintético extraño; es una sustancia natural que nuestro propio organismo sintetiza en el hígado, los riñones y el páncreas a partir de tres aminoácidos esenciales: arginina, glicina y metionina. Una vez producida, viaja por el torrente sanguíneo hacia los tejidos de alta demanda energética.

Su función principal es la gestión del ATP (adenosín trifosfato), la “moneda” de energía universal de las células. Al transformarse en fosfocreatina, permite que las células recarguen el ATP de manera casi instantánea.

Si bien el 95 por ciento de este compuesto se almacena en los músculos, el resto se distribuye en órganos vitales como el corazón y el cerebro, un órgano que representa solo el 2 por ciento del peso corporal pero consume cerca del 20 por ciento de la energía total del cuerpo.

Memoria y velocidad mental

Una investigación de 2023 publicada en Nutrition Reviews analizó el impacto de la suplementación en individuos sanos, encontrando una mejora estadística del 31 por ciento en el rendimiento de la memoria bajo condiciones de tensión cerebral. Aunque los expertos advierten que no es una cifra de ganancia universal, sí marca una tendencia clara: la creatina potencia la claridad mental en la vida cotidiana.

Pero el hallazgo más impactante llegó en 2024, cuando un estudio publicado en Scientific Reports evaluó a personas bajo privación de sueño durante 21 horas. Aquellos que recibieron una dosis única de creatina mostraron mejoras significativas en su velocidad de procesamiento de información y rendimiento cognitivo, comparados con quienes recibieron un placebo. En esencia, la creatina actuó como una reserva de emergencia para un cerebro agotado.

Un beneficio con matices demográficos

Sin embargo, no todos los organismos responden igual, y la ciencia de 2024 comenzó a desglosar estas diferencias. Una revisión sistemática reciente sugiere que los beneficios son especialmente notables en ciertos grupos:

- Mujeres y adultos de 18 a 60 años: Mostraron efectos más pronunciados en la memoria y la atención.

- Personas con dietas restrictivas: Dado que la fuente natural de creatina es la carne roja y el pescado, quienes siguen dietas vegetarianas o veganas suelen experimentar un mayor “salto” cognitivo al suplementarse.

- Contextos de estrés: El suplemento brilla cuando el cerebro está bajo presión, ya sea por falta de descanso o por tareas intelectuales de alta intensidad.

La historia de la creatina como suplemento se consolidó en los años 70 con los trabajos del profesor Roger Harris en la Universidad de Aberystwyth, Gales. Desde entonces, el monohidrato de creatina ha sido el compuesto más estudiado del mundo deportivo por su seguridad y eficacia.

Sin embargo, como destaca Infobae, ya no se trata solo de cuántos kilogramos puede levantar un atleta, sino de cuánto tiempo puede mantener la lucidez un profesional bajo estrés, o cómo un adulto mayor puede proteger su reserva cognitiva.

La creatina se perfila así como una herramienta de “biohacking” accesible y respaldada por la ciencia para mejorar la calidad de vida en una sociedad cada vez más exigente a nivel mental.

 

Cuáles son los alimentos con más creatina

Los alimentos que más creatina aportan y contribuyen a elevar los niveles de energía de forma natural provienen, en su mayoría, de fuentes animales.

La creatina interviene en la generación de energía muscular, lo que la convierte en un nutriente de interés para quienes desean potenciar el rendimiento físico.

Según datos publicados por Healthline, publicados en una nota reciente de Infobae, los principales alimentos que contienen creatina son:

- Carne de res: Se considera una de las fuentes más ricas en creatina. Una ración de 100 gramos puede contener entre 0,5 y 1 gramo de este compuesto.

- Pescados como arenque, salmón y atún: El arenque ofrece hasta 1 gramo de creatina por cada 100 gramos. El salmón y el atún también presentan cantidades relevantes.

- Cerdo: Tiene un contenido de creatina similar al de la carne de res, aunque levemente inferior.

- Pollo: Aporta menos creatina que las carnes rojas y el pescado, pero sigue siendo una alternativa válida.

- Conejo y cordero: Contienen creatina en menor proporción.

Fuente: Infobae

Tus comentarios

Lo más leído

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
4
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes
5
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Lo más compartido

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
3
Activan alerta sanitaria por la ckikunguña en el trópico y la región metropolitana
4
Tome previsiones, habrá lluvias con tormentas eléctricas y rige una alerta hasta el miércoles
5
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026

Más en Actualidad

23/02/2026
Cuatro juguetes fáciles de elaborar para tu gato
Ver más
23/02/2026
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes
Ver más
DATO. Más de 7 millones de casos de cáncer en 2022 eran prevenibles, según un nuevo estudio de la OMS. Casi el 40 % de todos los casos fueron causados por factores conductuales y ambientales...
Ver más
23/02/2026
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
Ver más
23/02/2026
Milán Cortina 2026: el espectáculo visual de los XXV juegos
Ver más
23/02/2026
Rosa Mosqueta. El elixir 5 en 1 para tu rostro
Ver más
23/02/2026
¿CUÁNTA INFLUENCIA TUVO EL ABOGADO CHUQUISAQUEÑO EN LA FUNDACIÓN DE BOLIVIA?
En Portada
23/02/2026 País
Gobierno y cívicos del Beni llegan a acuerdo sobre distribución de gasolina especial
El Gobierno y el Comité Cívico del Beni acordaron un plazo de 48 horas para normalizar la distribución de gasolina especial en el departamento, tras el rechazo...
vista
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de almacenaje ubicados en la ciudad de Santa...
vista
23/02/2026 País
YPFB: "El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad"
Luego de versiones en redes sociales que dudan de la limpieza de la gasolina por las diferencias en su color, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
23/02/2026 País
Hasta el viernes se publicará la línea en WhatsApp para gestionar el resarcimiento por gasolina desestabilizada
El Ministerio de Hidrocarburos publicará hasta este viernes la línea en WhatsApp para que los dueños de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada,...
vista
23/02/2026 País
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India...
vista
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla será homenajeado esta noche por el...
vista
Actualidad
“Los jueces, sobre todo el presidente del Tribunal Supremo (de Justicia), deben evitar comentarios que reflejen...
Ver más
23/02/2026 País
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
Su estrategia apunta a eliminar la retardación de justicia heredada de años anteriores. Comenzarán a aplicarla en...
Ver más
23/02/2026 País
El TCP ejecutará un plan nacional para resolver 3.000 causas por mes
La muerte del jefe criminal supone un golpe fuerte contra la organización que lideraba, el Cartel Jalisco Nueva...
Ver más
23/02/2026 Mundo
¿Qué impacto tendrá la muerte del ‘Mencho’, el narco más buscado de México?
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de...
Ver más
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Deportes
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento
Se cumplen ahora 16 años de la primera edición en español, y también en inglés, de uno de los libros de divulgación...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Sapiens.De animales a dioses
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión