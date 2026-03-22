Qué es el Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Donald Trump

Donald Trump es un entusiasta de los blindajes.

Casi un año después de presentar su Cúpula Dorada, un sofisticado sistema de defensa antimisiles cuyo costo ascenderá a US$175.000 millones y que debería estar operativo en 2029, el presidente de Estados Unidos ha anunciado su intención de poner en marcha el Escudo de las Américas.

El mandatario republicano encomendó la tarea de llevar adelante el proyecto, al que describió como “una nueva gran coalición militar para erradicar los carteles criminales”, a Kristi Noem, a quien despidió como secretaria de Seguridad Nacional.

“El hemisferio occidental es absolutamente fundamental para la seguridad de EE.UU.”, había afirmado Noem en su cuenta de X (antigua Twitter), donde agradeció a Trump haberla designado como “enviada especial del Escudo de las Américas”, un cargo cuyas funciones aún no están del todo claras.

La funcionaria fue blanco de duras críticas por la polémica ola de detenciones de inmigrantes sin papeles que lanzó en los últimos meses y en la que dos ciudadanos estadounidenses murieron a manos de agentes federales en enero.

El lanzamiento de la iniciativa se realizó el sábado 7 de marzo con la cumbre que se celebró en la ciudad de Miami, Florida, y en la que el inquilino de la Casa Blanca recibió a los mandatarios de 12 países de la región a los que ha invitado a sumarse a su plan, todos ellos afines a él en términos ideológicos.

El narcotráfico es la prioridad

En el marco de la primera Cumbre Escudo de las Américas se llegó a un acuerdo para formar una alianza destinada a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, como la describió Trump.

“Acordamos usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y sus redes terroristas”, dijo el inquilino de la Casa Blanca.

Tras denunciar que organizaciones criminales transnacionales se han hecho “con grandes áreas” de algunos países de la región, el mandatario republicano aseguró que “de una vez por todas, nos desharemos de ellas”.

“Muchos de los carteles han desarrollado habilidades militares muy sofisticadas y muchas veces son más poderosos que algunas fuerzas militares y no podemos aceptar eso”, aseguró, al tiempo que ofreció a los asistentes “misiles de precisión” para acabar con estos grupos.

“Estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad nacional y una vía para nuestros adversarios. Y, por eso, no los queremos cerca de nuestro país”, remató.

Las declaraciones del mandatario republicano parecen el preludio de que se repetirán operaciones conjuntas como las que recientemente realizaron fuerzas estadounidenses y ecuatorianas en otros lugares de la región.

Sin embargo, las llamativas ausencias en la cumbre de Florida de los presidentes de México y de Colombia, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente; despiertan suspicacias sobre la efectividad de la iniciativa.

México comparte 3.000 kilómetros de frontera con EEUU y por ella pasan buena parte de las drogas e inmigrantes que llegan irregularmente al país, sin contar que en su territorio operan poderosos carteles y grupos criminales.

Por su parte, Colombia es uno de los principales productores de drogas del mundo.

“Esta es una conferencia enfocada en nuevos socios en seguridad para EE.UU.”, le explica a BBC Mundo Carlos Solar, experto en temas de seguridad y defensa en América Latina del Real Instituto de Servicios Unidos de Reino Unido (RUSI, por sus siglas en inglés).

El especialista chileno admite que la cumbre tiene un sesgo ideológico: los 12 mandatarios invitados son de derecha y han respaldado a Trump o han sido respaldados por él en algún momento.

Sin embargo, Solar insiste en que el objetivo de Washington es otro.

“Los países que fueron invitados o aceptaron la invitación no han tenido la relación en materia de seguridad que históricamente han tenido México y Colombia con EEUU”, señala.

“Por ejemplo, Argentina se acercó mucho a China en la última década y Bolivia, ahora tiene un presidente que está dispuesto a colaborar con EEUU tras más de una década de gobiernos del MAS”, agrega el especialista.

No obstante, hay quienes creen que la exclusión de México y Colombia es temporal y que no se puede mantener en el tiempo.

“El escudo de Trump va a necesitar a Colombia y a México”, afirma Juan Luis Manfredi, profesor de Periodismo y Estudios Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y de la Universidad de Georgetown (EE.UU.).

“La ausencia de México y Colombia tiene como finalidad marcar una diferencia y dejar en claro que hay países menos comprometidos, hasta la fecha, con este escudo”, apunta.

“En el caso de Colombia, el argumento puede ser electoral porque las presidenciales están cerca; y en el ámbito mexicano porque se puede construir una relación más estrecha fuera del escudo”, asevera.

La inmigración es otro objetivo

Pero el combate al narcotráfico no es el único objetivo de la coalición militar. Trump confirmó lo dicho previamente por otros funcionarios de su administración respecto a que la coalición también se enfocará en combatir “la inmigración ilegal y masiva”.

“Vamos a trabajar con ustedes muy de cerca en el combate del tráfico de personas”, dijo, al tiempo que anunció que buscará acuerdos con estos países para enviarles migrantes deportados.

Pero el narcotráfico y la inmigración podrían no ser los únicos temas incluidos en el plan.

“No se debería descartar que en la cumbre se presenten ideas más generales en materia de seguridad, como la situación del Canal de Panamá o el estrecho de Magallanes”, alerta Solar.

Así como intentó adquirir Groenlandia, apenas regresó a la Casa Blanca Trump planteó la posibilidad de retomar el control del Canal de Panamá, tras denunciar las “tarifas exorbitantes” que se cobran a los barcos estadounidenses y afirmar que China controla la vía.

Parte del nuevo orden

El hecho de que esta cumbre se celebrara cuatro meses después de que la X Cumbre de las Américas fuera pospuesta es, para los expertos consultados, otra señal de que Trump insiste en alterar el orden internacional vigente.

“Trump no está usando los canales regulares del multilateralismo, sino que está optando por conformar nuevos grupos en los que se siente entre pares y afines”, indica Solar.

El republicano parece querer repetir en la región algo parecido a su cuestionada Junta de Paz para Gaza.

Por su parte, Manfredi recuerda que, en enero pasado Trump retiró a EE.UU. de tres organismos regionales (Instituto Interamericano de Investigación sobre el Cambio Global, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas).

Además del sesgo ideológico, otro motivo que hace que algunos duden de la efectividad de la propuesta de Trump es que el hemisferio está saturado de organismos e iniciativas regionales.

Los expertos consideran que la alianza también tiene otro objetivo no declarado: frenar la expansión china por la región.