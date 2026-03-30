5 Días de ciencia y color. Crea tus propios arcoíris en casa

Cada 22 de marzo, el mundo celebra la Semana Mundial del Dinero, una iniciativa global que busca empoderar a las nuevas generaciones (y a las no tan nuevas) en el arte de gestionar su capital comenzando con pequeños hábitos cotidianos. En esta edición, te proponemos cinco proyectos prácticos que puedes implementar en casa para transformar tu relación con el dinero, optimizar tus recursos y asegurar que cada centavo trabaje para ti.

1 Día 1: El Prisma de agua (Refracción básica)

Este experimento demuestra cómo la luz cambia de velocidad y se dobla al pasar del aire al agua.







Materiales: Un vaso de vidrio transparente y liso, agua, una mesa cerca de una ventana con luz solar directa.

Paso a paso:



Llena el vaso con agua hasta el borde.



Colócalo justo en el borde de la mesa, de modo que la luz del sol lo atraviese directamente.



Observa el suelo o la pared blanca debajo de la mesa.

Dato: La luz blanca del sol está compuesta por todos los colores; el agua actúa como un “obstáculo” que los separa según su energía.

2 Día 2: Espectro digital (Difracción de Luz)

Utilizaremos tecnología en desuso para ver cómo la luz se descompone al rebotar en superficies con micro-relieves.

Materiales: Un CD o DVD viejo (que esté limpio), una linterna o una lámpara de escritorio fuerte.

Paso a paso:



Sostén el CD con la parte brillante hacia arriba en una habitación con poca luz.



Enciende la linterna y apunta directamente al centro del disco.



Inclina el CD lentamente de un lado a otro.



Verás cómo los colores “corren” por la superficie formando patrones circulares.

Dato: Los surcos del CD son tan pequeños que separan la luz por “difracción”, un fenómeno físico distinto al del agua pero con el mismo resultado visual.

3 Día 3: Lluvia casera (El método de la naturaleza)

Recrearemos exactamente lo que sucede en el cielo durante una tarde de lluvia y sol.

Materiales: Un pulverizador de agua (tipo spray de limpieza o de peluquería) y un día muy soleado.

Paso a paso:



Sal al exterior (patio, jardín o balcón) en un momento donde el sol esté brillante.



Ponte de espaldas al sol. Esto es vital: el sol debe estar detrás de ti.



Rocía una nube fina de agua frente a ti, apuntando hacia una zona donde haya sombra o un fondo oscuro.



¡Verás aparecer un arcoíris real flotando en el aire!

Dato: Cada pequeña gota de agua actúa como un prisma y un espejo al mismo tiempo, reflejando la luz de vuelta hacia tus ojos.

4 Día 4: El disco mágico de Newton (Síntesis de color)

Hoy haremos el proceso inverso: demostraremos que todos los colores juntos forman el blanco.

Materiales: Cartulina blanca, tijeras, colores (plumones o crayones), un hilo grueso o un lápiz.

Paso a paso:



Recorta un círculo de cartulina de unos 10 cm de diámetro.



Divídelo en 7 “rebanadas” iguales, como una pizza.



Pinta cada sección en orden: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul y Violeta.



Haz dos agujeros cerca del centro, pasa el hilo y hazlo girar rápido (o atraviesa el centro con un lápiz y úsalo como un trompo).

Dato: Al girar rápido, el ojo humano no puede distinguir los colores por separado y el cerebro los suma, viendo el disco de color blanco o gris claro.

5 Día 5: El súper proyector (Reflexión y refracción)

Este es el método más profesional para proyectar un arcoíris grande y estable en una habitación.

Materiales: Un recipiente hondo (bol), un espejo de mano pequeño, agua, una hoja de papel blanca o una pared blanca.

Paso a paso:



Llena el recipiente con agua hasta la mitad.



Coloca el espejo dentro del agua, apoyado contra el borde, en un ángulo de 45 grados.



Ubica el recipiente de modo que la luz del sol golpee el espejo sumergido.



Sostén la hoja de papel frente al espejo para captar el reflejo.

Dato: El agua descompone la luz y el espejo la proyecta con fuerza, permitiéndote ver los colores con una claridad impresionante.