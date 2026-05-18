Receta de trufas proteicas con almendras, rápida y fácil

Las trufas proteicas con almendras se convirtieron en el snack elegido por quienes entrenan, estudian o simplemente buscan un bocado energético sin culpa. La combinación de chocolate, frutos secos y proteína vegetal las hace irresistibles y muy prácticas para cualquier momento del día.
Receta de trufas proteicas con almendras
Las trufas proteicas con almendras son pequeñas bolitas elaboradas a base de proteína en polvo, harina de almendras y cacao, unidas con pasta de dátiles o miel para aportar textura y dulzor. Se arman en frío, se rebozan en coco, cacao o almendra picada y quedan listas para consumir o guardar.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
Preparación: 10 minutos
Refrigeración: 5 minutos
Ingredientes
1 taza de harina de almendras
2 cucharadas de proteína en polvo (sabor chocolate o vainilla)
2 cucharadas de cacao amargo en polvo
2 cucharadas de miel (o pasta de dátiles para versión vegana)
1 cucharadita de esencia de vainilla
2 cucharadas de almendras tostadas y picadas
1 pizca de sal
2 a 3 cucharadas de agua o leche vegetal (solo si hace falta ligar)
Coco rallado, cacao extra o almendra picada para rebozar
Cómo hacer trufas proteicas con almendras, paso a paso
Mezclar la harina de almendras, la proteína en polvo, el cacao y la sal en un bowl grande.
Agregar la miel y la esencia de vainilla. Unir con cuchara o mano limpia hasta lograr una masa húmeda.
Incorporar las almendras tostadas y picadas. Si la mezcla está seca, sumar agua o leche vegetal de a poco, solo hasta que se compacte.
Tomar porciones de la masa y formar bolitas del tamaño de una nuez.
Rebozar cada bolita en coco rallado, cacao o almendra picada.
Llevar a la heladera al menos 5 minutos antes de consumir para que tomen cuerpo.
Tip clave: No agregar demasiado líquido; la masa debe quedar apenas húmeda y moldeable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 trufas medianas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, en recipiente hermético, hasta 7 días. También se pueden freezar por 2 meses. Separar con papel manteca para que no se peguen.