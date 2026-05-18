Receta de trufas proteicas con almendras, rápida y fácil

Publicado el 18/05/2026 a las 15h53
Las trufas proteicas con almendras se convirtieron en el snack elegido por quienes entrenan, estudian o simplemente buscan un bocado energético sin culpa. La combinación de chocolate, frutos secos y proteína vegetal las hace irresistibles y muy prácticas para cualquier momento del día.

Receta de trufas proteicas con almendras

Las trufas proteicas con almendras son pequeñas bolitas elaboradas a base de proteína en polvo, harina de almendras y cacao, unidas con pasta de dátiles o miel para aportar textura y dulzor. Se arman en frío, se rebozan en coco, cacao o almendra picada y quedan listas para consumir o guardar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 10 minutos

Refrigeración: 5 minutos

Ingredientes

1 taza de harina de almendras

2 cucharadas de proteína en polvo (sabor chocolate o vainilla)

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

2 cucharadas de miel (o pasta de dátiles para versión vegana)

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de almendras tostadas y picadas

1 pizca de sal

2 a 3 cucharadas de agua o leche vegetal (solo si hace falta ligar)

Coco rallado, cacao extra o almendra picada para rebozar

Cómo hacer trufas proteicas con almendras, paso a paso

Mezclar la harina de almendras, la proteína en polvo, el cacao y la sal en un bowl grande.

Agregar la miel y la esencia de vainilla. Unir con cuchara o mano limpia hasta lograr una masa húmeda.

Incorporar las almendras tostadas y picadas. Si la mezcla está seca, sumar agua o leche vegetal de a poco, solo hasta que se compacte.

Tomar porciones de la masa y formar bolitas del tamaño de una nuez.

Rebozar cada bolita en coco rallado, cacao o almendra picada.

Llevar a la heladera al menos 5 minutos antes de consumir para que tomen cuerpo.

Tip clave: No agregar demasiado líquido; la masa debe quedar apenas húmeda y moldeable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 trufas medianas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, en recipiente hermético, hasta 7 días. También se pueden freezar por 2 meses. Separar con papel manteca para que no se peguen.

