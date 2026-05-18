Estos son los 10 virus más peligrosos del mundo

Actualidad
DW
Publicado el 18/05/2026 a las 15h39
ESCUCHA LA NOTICIA

Aunque el coronavirus del COVID-19 es muy contagioso, su tasa de mortalidad es relativamente baja en comparación con estos 10 virus. Desde el hantavirus hasta el ébola, estos patógenos siembran miedo en todo el mundo.

1 Virus de Marburgo

El más peligroso es el virus de Marburgo. Recibe su nombre de la idílica ciudad alemana a orillas del río Lahn, donde fue identificado por primera vez, en 1967.

El brote estuvo asociado con el trabajo en laboratorios con monos verdes de Uganda. El virus de Marburgo es un virus de fiebre hemorrágica. Al igual que el ébola, provoca convulsiones y hemorragias en las mucosas, la piel y los órganos. Tiene una tasa de mortalidad del 90 por ciento.

2 Ébola

Existen seis cepas reconocidas del virus del Ébola, la mayoría nombradas según las regiones de África donde se identificaron por primera vez: Zaire, Sudán, Parque Nacional de Taï, Bundibugyo y Bombali.

Una excepción es el virus del Ébola de Reston, que recibió su nombre de Reston, Virginia (EE. UU.), donde se detectó por primera vez en un centro de primates en 1989. El virus del Ébola de Zaire es la especie más letal y ha provocado brotes con tasas de letalidad de hasta el 90 por ciento, pero la mortalidad varía considerablemente entre brotes.

Los científicos creen que los murciélagos diadema de Filipinas, llamados zorros voladores, probablemente introdujeron el virus del Ébola de Zaire en las ciudades.

3 Hantavirus

El hantavirus engloba varios tipos de virus que se encuentran en su mayoría en roedores, y cada especie de roedor es portador de una única especie de hantavirus.

Recibe su nombre de un río donde se cree que soldados estadounidenses se infectaron por primera vez, durante la Guerra de Corea, en 1950. Pueden provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), y el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV).

4 Virus de la gripe aviar

Las distintas cepas de gripe aviar suelen causar pánico, lo cual quizás esté justificado, ya que la tasa de mortalidad es del 70 por ciento. Sin embargo, el riesgo de contraer la cepa H5N1, una de las más conocidas, es bastante bajo.

El contagio solo se produce por contacto directo con aves de corral. Se dice que esto explica por qué la mayoría de los degripe aviar casos suelen aparecer donde la gente vive cerca de gallinas.

5 Virus de Lassa

Una enfermera en Nigeria fue la primera persona infectada con el virus de Lassa. El virus se transmite por roedores.

Los casos de la fiebre de Lassa pueden ser endémicos, lo que significa que el virus se presenta en una región específica, como África occidental, y puede reaparecer allí en cualquier momento. Los científicos estiman que el 15 por ciento de los roedores en África occidental son portadores del virus.

6 Virus Junín

El virus Junín es un arenavirus causante de la fiebre hemorrágica argentina o fiebre hemorrágica de Junín, cuyo nombre se debe a que en 1958 aparecieron numerosos casos en una zona cercana a la ciudad de Junín, en la Provincia de Buenos Aires. Se transmite principalmente de roedores a humanos.

Las personas infectadas con este patógeno sufren inflamación de los tejidos, sepsis y hemorragias cutáneas. El problema radica en que los síntomas pueden ser tan comunes, que la enfermedad rara vez se detecta o identifica inicialmente.

7 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

El virus de la fiebre de Crimea-Congo se transmite por la picadura de garrapatas o contacto con sangre de animales infectados. Su progresión es similar a la de los virus del Ébola y de Marburgo. Provoca fiebre alta.

Durante los primeros días de la infección, los afectados presentan pequeñas hemorragias en la cara, la boca y la faringe. Es endémico en África, Balcanes, Oriente Medio y Asia, con casos también en España.

8 Virus Machupo

El virus Machupo es causante de la fiebre hemorrágica boliviana (FHB), también conocida como tifus negro. Los síntomas comienzan lentamente, con fiebre, que puede ser alta, malestar, migraña y dolor muscular.

Luego esto va acompañado de hemorragias intensas dentro de los siete días del inicio. Su evolución es similar a la del virus Junín. El virus se transmite de persona a persona, es una enfermedad zoonótica, y los roedores suelen ser portadores.

9 Virus de la selva de Kyasanur (KFD)

En 1955, los científicos descubrieron el virus de la selva de Kyasanur (KFD, por sus siglas en inglés) en la costa suroeste de la India. Se transmite por garrapatas, pero los científicos afirman que es difícil determinar los portadores. Se presume que ratas, aves, monos y jabalíes podrían ser huéspedes.

Las personas infectadas con el virus sufren fiebre alta, fuertes dolores de cabeza y dolores musculares que pueden provocar hemorragias.

10 Virus del dengue

El dengue es una amenaza constante. La enfermedad del dengue, que en casos complicados puede conllevar fiebre hemorrágica, es transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti, y el virus del dengue (DENV) afecta entre 50 y 100 millones de personas al año en 120 países de regiones tropicales y subtropicales.

Unas 2.000 millones de personas viven en zonas amenazadas por el dengue. En América Latina hubo cifras récord de contagios en 2024 e incidencia continuada en 2025-2026, sobre todo en Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia. Síntomas tempranos: fiebre, dolor de cabeza y muscular, erupción cutánea.

Se previene eliminando criaderos de mosquitos en todo tipo de recipientes que acumulen agua, y con protección personal. Existen vacunas que ya se aplican y hay algunas en evaluación con nuevas fórmulas.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump advierte con retomar los ataques contra Irán por la demora en negociaciones de paz
2
Vocero dice que hay órdenes de aprehensión contra los que promueven protestas con armas
3
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
4
Bloqueos persisten y marcha evista anuncia que ingresará a La Paz
5
Diabladas tumbadas: el nuevo género musical que arrasa en Bolivia

Lo más compartido

1
Cruceros enfrentan presión sanitaria tras propagación de virus a bordo
2
Central Campesina “El Morro” anuncia el bloqueo de Huayllani, en la vía a Santa Cruz
3
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
4
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
5
Canillitas de Cochabamba: 74 años de historia, memoria y sacrificio

Más en Actualidad

18/05/2026
Segundas oportunidades para tu hogar
Ver más
18/05/2026
Receta de trufas proteicas con almendras, rápida y fácil
Delicia. Un snack que acompaña entre clases, entrenamientos o antojos sin renunciar al sabor dulce.
Ver más
Ver más
18/05/2026
Sabrina Carpenter y su metamorfosis en la moda: brillos, transparencias y audacia en cada look
Ver más
18/05/2026
Punta Arenas y la carrera hacia el Polo del Sur
Ver más
18/05/2026
Casas de colores, 4 kilómetros y 3.000 años de historia: así es la pequeña isla italiana que “ganó” un Óscar
Ver más
18/05/2026
Aoshima, la isla japonesa donde tres humanos conviven con ochenta gatos en el ocaso de su historia
En Portada
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
vista
18/05/2026 País
División entre bolivianos: Marchistas asedian la plaza Murillo y se desata el enfrentamiento
La ciudad de La Paz se ha convertido en el escenario para el enfrentamiento entre bolivianos. En el día más complicado del conflicto social, los marchistas que...
vista
18/05/2026 País
Emiten orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una resolución mediante la cual ordena la aprehensión de Mario Argollo,...
vista
18/05/2026 Economía
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
El Banco Central de Bolivia (BCB) reiteró que el resguardo de sus reservas y activos está "plenamente garantizado" y calificó de falsa la supuesta instrucción...
vista
18/05/2026 País
La marcha evista ingresa a la ciudad de La Paz
Después de varios días de caminata, la marcha evista llegó a la ciudad de El Alto y se dirige hacia La Paz. El pedido de la movilización es la renuncia del...
vista
18/05/2026 País
Gobierno emite decreto que crea bono "Gestión de Aula" de Bs 2.400 para el magisterio
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5621, que crea el bono "Gestión de Aula" destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal.
vista
Actualidad
“Declaración sobre las protestas en Bolivia” es el documento emitido este lunes por líderes políticos de más de una...
Ver más
18/05/2026 País
31 expresidentes piden “medidas de prevención” por la democracia
El Ministerio de la Presidencia advierte sobre agresiones en medio de los conflictos y pide garantizar la labor...
Ver más
18/05/2026 País
Civiles y periodistas heridos durante protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
Ver más
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, participó este lunes en la Asamblea de la Cruceñidad, donde...
Ver más
18/05/2026 País
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
Deportes
Un centenar de binomios dará vida este domingo al Rally Pre Oscar Crespo 2026, la antesala que comenzará a calentar...
Ver más
18/05/2026 Motores
Rugir de motores: 100 coches animarán este domingo el Pre Oscar Crespo 2026
El deporte es una herramienta fundamental para el crecimiento de la sociedad y las personas.
Ver más
18/05/2026 Tenis
Federación de Tenis va de la mano con las Olimpiadas Especiales
El Sky Race Illimani, prueba atlética épica que combina técnica y estrategia para llegar a la meta, en un terreno en el...
Ver más
18/05/2026 Multideportivo
El Sky Race Illimani se correrá en junio, después de dos años
Los clubes bolivianos Always Ready, Blooming e Independiente jugarán sus próximos partidos internacionales en Asunción...
Ver más
18/05/2026 Fútbol
La Conmebol determina que los clubes bolivianos jueguen en Paraguay por los conflictos sociales
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine
Una de mis primeras lecturas que quizá fueron un interesante detonante en el marco de las posteriores que vinieron, fue...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Las reflexiones bajo el molle de Alfredo Medrano
El próximo 22 de mayo, el Salón Glorieta del Gran Hotel Cochabamba será el escenario de un encuentro artístico de alto...
Ver más
17/05/2026 Música
“Del Sena al Rin”: el piano francés y el chelo alemán se funden en diálogo histórico