Lupo dice que todo debe modernizarse y respalda la reforma electoral anunciada por Ávila

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, acudió este domingo a emitir su voto y dijo que respalda la reforma electoral anunciada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

"Me parece que todo debe actualizarse, modernizarse, nada debe quedar escrito en piedra y caminar en función de defender la democracia. Todas estas normas y leyes lo que hacen es fortalecer la democracia, para evitar problemas", indicó el ministro.

Asimismo, Lupo indicó para estas elecciones hubo una gran participación directa de la gente y señaló que es necesario fortalecer el sistema de partidos para que la población tenga más apertura para participar. "Que la gente tenga la apertura suficiente para participar y no ser simplemente presa de los partidos. Pero tampoco alquilar partidos para que simplemente se participe de esa manera, creo que eso nos va a llevar a un sistema más participativo", dijo Lupo.

Por último, reportó que hasta el momento la jornada electoral ha transcurrido de manera normal, pacífica y con mucha participación de la gente. Asimismo, afirmó que el Gobierno Central va a trabajar con todas las autoridades que sean electas en estos comicios.











