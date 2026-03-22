Iglesia insta a autoridades electas a cumplir sus promesas y gobernar para todos

El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, exhortó a las autoridades que resulten electas a cumplir sus promesas de campaña y a gobernar en beneficio de toda la población, sin privilegiar a sectores particulares.

La autoridad eclesiástica remarcó que quienes resulten ganadores asumirán un compromiso con toda la ciudadanía, incluso con quienes no respaldaron su candidatura, por lo que deberán trabajar por el bien común y atender las principales necesidades de la población.

"El ganador o la ganadora tiene un gran compromiso: trabajar por todos y no solo por quienes le apoyaron", afirmó.

En ese sentido, también señaló que los candidatos que no resulten electos deben mantener su compromiso con la sociedad y contribuir a la construcción colectiva, incluso velando por el cumplimiento de las promesas de quienes asuman funciones.

Asimismo, llamó a evitar divisiones y confrontaciones tras los resultados, promoviendo más bien la unidad y el trabajo conjunto. "No hay que ver al ganador como adversario, sino buscar siempre el bien de todos. Es momento de unir fuerzas", sostuvo.

Leigue también instó a las futuras autoridades a actuar con transparencia y coherencia, cumpliendo aquello que ofrecieron durante la campaña y alejándose de prácticas que no contribuyan al bienestar colectivo. "Que la autoridad elegida camine en la luz y cumpla lo prometido", expresó.

En un segundo plano, el arzobispo recordó el voto es un derecho y una responsabilidad que contribuye a definir el rumbo del país, lo cual no da paso a la indiferencia ciudadana.

Expresó su esperanza de que, a partir de la elección de autoridades locales y departamentales, se logren mejoras en áreas clave como salud, educación y atención a sectores vulnerables, en un contexto en el que la población demanda mejores condiciones de vida.

"Estamos cansados de tantas cosas negativas, pero no perdamos la esperanza de encontrar mejores días", concluyó.