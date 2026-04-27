Leydi Santos gana el último curul del Concejo de Quillacollo mediante sorteo del TED

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba definió este lunes a través de un sorteo público con bolillos la asignación del concejal número 11 para el municipio de Quillacollo después de que los candidatos de APB-Súmate Leydi Santos y de Fuerza Social, José Luis Fernández, obtuvieron un empate técnico con 4.391 votos en las Elecciones Subnacionales 2026.

El TED dijo que el sorteo se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y tras un acuerdo con las autoridades electorales y representantes de las organizaciones políticas involucradas. De esta manera se completó el último curul de Quillacollo.

Este mecanismo fue aplicado debido a un empate o situación excepcional que impedía definir al ganador por los resultados convencionales.

Leydi Santos es abogada y asumirá la responsabilidad de integrar el Concejo Municipal de Quillacollo.