83 años contando la transformación de Cochabamba

Cochabamba
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 20/09/2026 a las 8h24
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Las portadas de Los Tiempos constituyen el archivo definitivo de las transformaciones sociopolíticas bolivianas, leídas y analizadas con avidez por las familias en cada rincón del país. 

El diario registró con detalle el sismo social de la Revolución de 1952, con sus decretos de reforma agraria y voto universal que reconfiguraron por completo la estructura de la propiedad de la tierra en el valle bajo y central.

Años más tarde, en 1967, las páginas del periódico llevaron al mundo y a todo el territorio nacional las primicias de la Guerrilla del Che Guevara en el sudeste boliviano. 

La violencia del periodo dictatorial también dejó su huella indeleble: en enero de 1974, la crudeza de la Masacre de Tolata y Epizana fue reportada superando las barreras de la censura militar, dejando un testimonio gráfico y escrito del dolor y la resistencia campesina ante la represión del régimen de Banzer.

El dolor de la tierra 

La tragedia natural también puso a prueba la templanza y el rol social del periodismo cochabambino. 

El Terremoto de Aiquile, Totora y Mizque en 1998 destruyó comunidades enteras en el Cono Sur; en esa emergencia, Los Tiempos no solo informó con sensibilidad y despliegue nacional sobre las víctimas, sino que se transformó en un canal logístico central para coordinar la ayuda humanitaria y en un fiscalizador implacable de los fondos destinados a la reconstrucción.

En el ámbito corporativo, el diario cubrió con dramatismo la polémica capitalización, crisis y posterior colapso del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), una pérdida económica y sentimental que hirió profundamente el orgullo de las familias de la Llajta. 

Sin embargo, evidenciando la capacidad de resurgimiento de la región, el diario registró en 2007 el nacimiento de Boliviana de Aviación (BoA) con base central en Cochabamba, devolviendo al aeropuerto Jorge Wilstermann su rol histórico como el corazón y el nodo redistribuidor del espacio aéreo e integración nacional de Bolivia.

Las batallas del nuevo milenio:

El cambio de siglo situó a Cochabamba en el epicentro de la atención geopolítica internacional. 

Las portadas del año 2000 narraron día a día la Guerra del Agua, un estallido civil donde la población unida recuperó la administración del recurso hídrico frente a la privatización trasnacional, devolviendo el control al servicio municipal de SEMAPA. 

La conflictividad social alcanzó otro punto crítico durante el llamado Enero Negro de 2007, cuando los enfrentamientos en la Plaza de las Banderas evidenciaron la profunda polarización política de la época.

A pesar de la tensión en las calles y los bloqueos que aislaban al eje central, las industrias alimenticias locales como IMBA y Avícola SOFÍA continuaron garantizando el abastecimiento de proteína para todo el país, mientras el modelo cooperativo de COBOCE seguía proveyendo el cemento que impulsaba la expansión urbana vertical de la ciudad, y laboratorios como COFAR y SIGMA garantizaban los medicamentos esenciales. 

El reportaje constante de estos hechos demostró que, en la bonanza o en la crisis, el periodismo de Los Tiempos permaneció firme al servicio de los cochabambinos, documentando la evolución de una Cochabamba que, gracias a su empuje empresarial y su resiliencia social, siempre supo levantarse para guiar el destino de Bolivia.

Los Tiempos del presente, 

el legado continúa 

Hoy, en pleno siglo XXI, Los Tiempos no solo vigila su glorioso pasado, sino que lidera con firmeza el ecosistema informativo de la nueva era. 

El periódico ha sabido mutar, adaptándose de una manera maravillosa a los vertiginosos cambios de la tecnología, las redes sociales y las multiplataformas emergentes.

En un océano digital plagado de inmediatez superficial y noticias falsas, el diario se erige como un puerto seguro: un espacio donde cada dato es rigurosamente verificado y contrastado antes de llegar a las pantallas del lector. 

La tinta ahora coexiste con los bits, pero el compromiso inquebrantable de ofrecer una información clara, veraz y fidedigna permanece exactamente intacto, respondiendo a la confianza que las familias cochabambinas han depositado en su nombre por más de ocho décadas.

Aliado estratégico 

del progreso valluno

El periódico de Cochabamba se consolida hoy como el mayor catalizador y aliado de las fuerzas que impulsan el desarrollo de la región. 

Sus canales digitales son la vitrina por excelencia para la empresa privada, el respaldo fundamental para los nuevos emprendedores que inyectan dinamismo al mercado, y el puente de comunicación indispensable para la gestión de los municipios del departamento. 

Cada reportaje, transmisión en vivo y contenido multimedia está diseñado para visibilizar y potenciar todo aquello que signifique progreso, innovación y bienestar para la Llajta. 

Son otros tiempos, marcados por la virtualidad y la conectividad global, pero la esencia se mantiene inalterable: este matutino fue, es y será el diario de ayer, de hoy y del futuro de Cochabamba.

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