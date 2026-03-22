Cercado elige hoy a un nuevo alcalde para los próximos cinco años

Para las elecciones en el municipio de Cercado participan 10 postulantes :Javier Bellott, Ramón Daza,Giovann Arzabe, Carlos Zavaleta, Cristian Tastaca, Ronald Unzueta,Jhon Mendoza, Rocío Molina y Manfred Reyes Villa.



El votante recibirá una papeleta donde votará en la parte superior para Alcalde y en la parte inferior para concejal.



En la papeleta municipal aparecen las organizaciones políticas con sus candidatos. El votante debe hacer una sola marca válida ( X o similar) dentro del recuadro.



Las dobla, la deposita en la ánforas correspondientes, el votante firma el padrón electoral y coloca su huella digital. Luego recibe su certificado de votación.



A diferencia de gobernadores, el alcalde se elige en una sola vuelta.Gana el candidato con mayoría simple de votos válidos (el que obtiene más votos, aunque no llegue al 50%).

Autoridades



No hay segunda vuelta para alcaldes. La papeleta municipal combina alcalde + concejales.



En estas elecciones del 22 de marzo se eligen 335 alcaldes en todo el país y miles de concejales y autoridades departamentales.



En Cochabamba se elegirán 47 alcaldesas o alcaldes, uno por cada municipio, mediante el sistema de mayoría simple en circunscripción municipal única. Las autoridades municipales ejercerán funciones por un periodo de cinco años.

Funciones



Entre sus principales responsabilidades se encuentran: dirigir la administración municipal, ejecutar el presupuesto, promulgar leyes municipales, garantizar la prestación de servicios básicos y promover el desarrollo productivo, social y económico en sus jurisdicciones.



Asimismo, se elegirán 307 concejalas y concejales, cada uno con su suplente. El número de concejales varía según el municipio y serán elegidos en listas separadas de las candidaturas a Alcaldesa o Alcalde, bajo el sistema de representación proporcional.