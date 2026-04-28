Vecinos de K’ara K’ara ratifican el cierre del botadero en mayo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 28/04/2026 a las 8h34
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Los vecinos de K’ara K’ara, en el Distrito 15 del municipio de Cercado, anunciaron que por determinación del cabildo realizado el día domingo se ratifica el cierre del botadero y que el 1 de mayo se procederá al cierre del vertedero, como estableció el Tribunal Agroambiental en 2025, como el último plazo para el funcionamiento del lugar.

La resolución judicial ambiental señala: “Se dispone ampliar el plazo de ingreso de residuos sólidos al botadero de K’ara K’ara, hasta fecha 30 de abril del año 2026, de forma impostergable (…) Debiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba tomar las previsiones necesarias que el caso amerite para lograr completar la conformación final de la macro celda 2-3 hasta la fecha indicada, a efecto de no suscitar mayor necesidad de ingreso de basura, bajo absoluta responsabilidad funcionaria”.

Los vecinos ratificaron el plazo para el cierre el domingo en el cabildo realizado en la zona.

Antes, el jefe de Prensa de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, calificó la determinación de política y aseguró que la administración municipal ya cuenta con un contrato con una empresa que a partir de mayo se encargará de los residuos sólidos que genera la ciudad.

Hasta ahora no se ha revelado el sitio para la disposición final, la separación y la industrialización de la basura.

En tanto, la Alcaldía de Colcapirhua advirtió que no permitirá que se depositen residuos de otro municipio en una celda de emergencia, ubicada en el límite entre los dos municipios y activó un proceso en la justicia ambiental.

El alcalde Nelson Gallinate dijo antes que rechazan el ingreso de la empresa Tunqui al sector.

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