La Gobernación busca una solución al problema de la basura en Cotapachi

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 14/05/2026 a las 9h08
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La Gobernación de Cochabamba llevó adelante ayer una reunión técnica para abordar la problemática del manejo de la basura y la operación del complejo de Cotapachi, ante la creciente preocupación por la disposición final de la basura en la región.

Al encuentro asistieron secretarios de la Gobernación, junto a técnicos de la Alcaldía de Cochabamba y el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, con su equipo de trabajo. Sin embargo, llamó la atención la ausencia del alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz y del alcalde Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien delegó su participación por compromisos institucionales.

En la reunión, el eje central fue el avance del denominado complejo de industrialización de residuos sólidos en Cotapachi, proyecto que según la Alcaldía de Cochabamba ya se encuentra en su fase inicial de operación con procesos de separación de basura orgánica e inorgánica. El secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz, afirmó que esta etapa constituye el primer paso hacia un modelo de industrialización a gran escala, que contempla la instalación de nuevas plantas de tratamiento.

Además, señaló que actualmente la planta opera con una capacidad estimada entre 200 y 300 toneladas diarias, con proyección de ampliación en el eje metropolitano.

Desde la Gobernación, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos señaló que el proceso aún se encuentra en evaluación técnica y legal, especialmente en lo referido al cumplimiento de requisitos para la otorgación de la licencia ambiental. Asimismo, advirtió que uno de los puntos centrales es la situación del derecho propietario del área donde funciona el proyecto, aspecto que continúa en litigio.

“No es posible otorgar una licencia ambiental si no se cuenta con el derecho propietario debidamente acreditado, conforme establece la normativa vigente”, explicó.

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, manifestó su rechazo a la actual operación del proyecto, al considerar que no corresponde a un proceso de industrialización plena, sino a una etapa de separación de residuos. La autoridad cuestionó la continuidad del entierro de basura en la zona y advirtió que existen observaciones ambientales y legales.

“No vamos a aceptar un disfraz de industrialización ni una simple cinta transportadora”, manifestó Gallinate, quien anunció que su municipio mantendrá reuniones con organizaciones sociales para definir su posición institucional.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló que el proyecto forma parte de una solución estructural al problema de la basura en el eje metropolitano y que su implementación coordinación entre municipios.

En medio de esta situación, ayer, Quillacollo convocó a una reunión de emergencia con las organizaciones.

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