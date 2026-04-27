Este fin de semana, en instalaciones de la Feria Exposición de Cochabamba (Fexco) 2026, presentaron el pique macho 'más grande' de Bolivia, el cual tenía un valor de aproximadamente Bs 12.000.

"El pique más grande de Bolivia, se podría decir, del mundo, porque no hay otro pique que no sea en Cochabamba", manifestó una de las chefs que presentó este enorme plato.

De acuerdo a la información, para la preparación se utilizaron alrededor de 50 kilos de carne de res, además otros ingredientes como chorizo, papa, huevo, tomates, cebolla y demás ingredientes que son parte de la preparación.

"50 kilos de carne, 40 kilos de chorizo, 200 kilos de papa, 90 huevos, tiene un valor aproximado de 12 mil bolivianos", manifestó.

Según los datos aproximados que manejaban, este enorme pique podía alcanzar para más de 2.000 personas, por lo que muchos de los visitantes se acercaron hasta el lugar para poder degustar de este plato tan tradicional de Cochabamba.

Recordemos que la Fexco se encuentra actualmente con las "puertas abiertas" desde el pasado jueves 23 de abril y estará hasta el próximo 3 de mayo para que las personas puedan acudir y visitar los distintos pabellones y stands que han sido armados para este año.



