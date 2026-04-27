Fexco 2026: Brilla con 50 mil visitas y oferta diversa

La cuarta Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco 2026), que se desarrolla en el recinto ferial Alalay, ya superó los 50 mil visitantes en sus primeros tres días y se encamina a registrar una alta asistencia hasta el cierre del encuentro comercial, el próximo 3 de mayo.

El alcalde Manfred Reyes Villa señaló que la cifra continúa en aumento y que se prevé alcanzar más de 400 mil visitantes al finalizar la feria. Asimismo, recordó que el evento ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. “Hemos comenzado en 2023 con 250 mil visitantes, hemos subido a 375 mil y a 390 mil en la última versión. Ahora estoy seguro que vamos a estar encima de los 400 mil”, aseveró.

Vitrina comercial

Durante el fin de semana, miles de personas llegaron al recinto ferial Alalay para disfrutar de la oferta comercial, los espectáculos y las distintas actividades preparadas para el público.

Entre los nuevos atractivos destacan la pista de karting y el parque infantil para los niños. Además, del mundo jurásico que ofrece un estand turístico.

En estos primeros días de feria, las empresas y marcas realizaron el lanzamiento e inauguración de sus stands. Además, además ofrecen promociones, juegos y dinámicas con premios.

También se realizaron conciertos y presentaciones de artistas nacionales e internacionales, que reunieron a cientos de personas en la recién inaugurada Fexco Arena.

La feria incluye además actividades de turismo, cultura, campañas ambientales y presentaciones empresariales, con más opciones para los visitantes. En el recorrido se observó la presencia de familias, grupos de amigos y personas de todas las edades que disfrutan de la diversidad de estands que se tienen en el mayor encuentro comercial de Cochabamba.

Asimismo, participan alcaldías, gobernaciones del país e instituciones públicas que presentan su producción, turismo y servicios al público.

En el ámbito internacional, la feria cuenta con la participación de delegaciones de al menos 10 países, además de representantes diplomáticos interesados en la producción nacional.

Este lunes se inaugurará la Rueda Empresarial de Negocios, donde empresas nacionales e internacionales buscarán cerrar acuerdos comerciales y ampliar sus mercados.

La proyección es que la cuarta versión de la Fexco logre generar un movimiento económico de $us 200 millones entre ventas e intenciones de negocios.