TSE: mesas que no se abrieron en Beni están computadas como “cero” y analizarán caso en Santa Cruz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que las mesas que no se abrieron en estas elecciones subnacionales están computadas como “cero”.

“Están cerrando las mesas y seguramente ustedes van a recibir información desde la ciudad de Santa Cruz. Hemos tenido algunos problemas con algunas mesas en ciertas provincias; el Tribunal Supremo se pronunciará al respecto, pero a medida que se cierren las mesas, iremos reportando esos resultados”, afirmó Ávila.

El presidente del TSE se refirió específicamente al caso del Beni, donde en la unidad educativa Max Fernández Rojas un grupo de personas tomó la instalación, afectando cuatro mesas de votación con 955 ciudadanos habilitados. Ávila aseguró que la votación en este lugar “es cero”.

Por otro lado, se refirió al departamento de Santa Cruz e indicó que se analizará el informe que presente su Tribunal Electoral Departamental (TED) para tomar una determinación sobre el caso particular.

“Hemos solicitado un informe a los vocales del TED Santa Cruz sobre el tema logístico. Esperaremos que llegue dicho informe y, como Sala Plena, tomaremos una determinación respecto a algunas mesas donde se presentó este problema logístico, que es competencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz”, aseveró Ávila.